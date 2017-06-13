Terör 5 yaşındaki Servet'i engelli bıraktı

MARDİN (AA) - SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde geçen yıl bomba yüklü araçla gerçekleştirilen 3'ü polis 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yaralanan 5 yaşındaki küçük Servet'in ailesi, yaşadıklarını unutamıyor.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne 8 Haziran 2016'da teröristlerce gerçekleştirilen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 50 kişi arasında bulunan küçük Servet, saldırının ağır izlerini taşıyor.

Saldırı günü her şeyden habersiz balkonda oynayan Acar, patlamanın etkisiyle 2. kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Kafa travması geçiren ve 48 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Acar'ın yapılan tetkiklerde vücut fonksiyonlarının yüzde 81'ini kaybettiği belirlendi.

Mardin Devlet Hastanesinde hazırlanan engelli sağlık kurulu raporunda, Acar'ın bilişsel gelişiminde hafif gerilik oluştuğu, ayağa zor kalkabildiği, yardımsız yürüyemediği belirtildi.

Acar'ın ağabeyi 7 yaşındaki Barış'da da patlama nedeniyle gözüne isabet eden cam parçaları nedeniyle görme kaybı oluştu.

Saldırı ile bir oğulları yatağa bağımlı hale gelen, bir oğullarında da görme kaybı oluşan Acar ailesi hayatlarını karartan terör örgütüne tepkili.

- "Hayatımızı mahvettiler"

Anne Medine Acar (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, yaşadıkları acıyı unutamadıklarını söyledi.

Saldırı gününü anlatan Acar, "Yine ramazan ayıydı. Balkonda oturuyorduk. Patlama sesi duyduk ve can havliyle dışarı çıktık. 5 yaşındaki oğlum Servet balkondan düştü. Yanına gittiğimizde cansız gibiydi. Sadece nefes alıp veriyordu. Hala etkisindeyiz. Çocuğu bu hale getirdiler." diye konuştu.

Acar, aradan bir sene geçmesine rağmen o patlamayı ilk günkü gibi hissettiklerini dile getirerek, patlamadan sonra 3 çocuğunu bir arada yalnız bırakamayacak duruma geldiğini ifade etti.

Anne Acar, şunları kaydetti:

"Bu bomba hayatımı değiştirdi. Dışarı çıkamıyorum. Markete dahi gidemiyorum. Oğlum Servet kendine zarar verir diye korkuyorum. Eskiden öyle değildi. Kardeşleri ile koşup, oynuyorlardı. Onları gezdiriyordum. Şimdi ise ayakta duramıyor, düşüyor, kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Bir bebeğim varken artık üç oldu.

Bir oğlum zihinsel ve fiziksel engelli oldu. Diğer oğlumun da gözleri zarar gördü. Bu çocukların kime ne zararı vardı? Hayatımızı mahvettiler. Servet'in beyninde hasar var. 2 ayda bir kontrole götürüyoruz. Sürekli ilaç veriyoruz. Fizik tedavi görüyor. Ağlıyor, bağırıyor, bizi ısırıyor. Onu yalnız bırakırsam küçük kardeşine zarar verebilir. Oğlum Barış'ın da gözlerinde ve kısmen vücudunda hasar var. Gece de gündüz de uyuyamıyorlar."

Eşinin saldırının öncesinde günübirlik işlerde çalıştığını ancak çocuklarının durumundan sonra onlarla ilgilenirken iş bulamaz hale geldiğini vurgulayan Acar, destek beklediklerini aktardı.

Görme kaybı yaşayan Barış da balkona çıkarken patlama olduğunu, camların üzerine geldiğini bildirerek, patlama sonrası yalnızca "anne, anne" diye seslendiğini hatırladığını söyledi.