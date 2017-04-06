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Terör hedefleri vuruldu, 16 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi.

Terör hedefleri vuruldu, 16 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığınca, Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon devam ediyor.

Teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit düşmesinin ardından genişletilerek süren Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Operasyonu'nda, askerleri şehit eden terör örgütü üyeleri, saldırının yapıldığı bölgenin 2 kilometre kuzeydoğusundaki Bağlararkası bölgesinde belirlendi.

İnsansız hava aracıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla harekat düzenlendi. Hava harekatı sonucu bölgedeki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Üs bölgesine saldırmaya hazırlanıyorlardı

Hakkari'nin Çukurca kırsalında ise üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist, savaş uçaklarınca dün düzenlenen harekatla etkisiz hale getirildi. Jetler, dün 09.00-10.30 saatlerinde ise Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Kandil ve Zap bölgelerine gerçekleştirdikleri hava harekatında bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaraları imha etti.

Muhabir: Sarp Özer

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