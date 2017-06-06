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Terör hedeflerine hava harekatı

- Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyonda, savaş uçakları bölücü terör örgütüne ait 8 hedefi imha etti

Terör hedeflerine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyonda, savaş uçakları bölücü terör örgütüne ait 8 hedefi kullanılamaz hale getirdi.

TSK'den yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve Bitlis kırsallarında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 hedef tespit edildi. Savaş uçakları, dün 2 barınak, bir muhabere sistemi ve 5 silah/malzeme deposundan oluşan hedefleri imha etti. Görevlerini başarıyla icra eden jetler, emniyetle üslerine döndü.

Öte yandan, güvenlik güçleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki arazi aramalarında tespit ettikleri iki el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki iki sığınakta ise 20 tüp, 30 pil, 100 metre elektrik kablosu, 500 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda malzeme ele geçirildi.

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BitlisHakkariHava Destekli OperasyonSavaş UçaklarıTürk Silahlı Kuvvetleri
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