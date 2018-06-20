Terör mağdurlarına milyonlarca liralık destek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca terör olaylarından etkilenenler için 2018 yılının 5 aylık döneminde 27 milyon 488 bin 987 lira kaynak aktarımında bulunuldu.

Bölgede çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların yanı sıra Bakanlığın sağladığı destekler aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü tarafından mağdur edilenlere devletin şefkat eli uzandı.

Özellikle terör olaylarının "çukur" eylemleri ile arttığı süreçten itibaren kapsamlı desteklerini bölgeye aktaran Bakanlık, sosyal çalışma görevlileri aracılığıyla terör mağduru aileler ile çocuk, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi tüm bireylere hem maddi hem de manevi yardım yaptı.

Bu kapsamda bölgede psikososyal destek ekipleri, hanelerin ihtiyacını tek tek belirleyerek uygun yardım mekanizmasının hayata geçirilmesini sağlarken, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlı bireylere koruyucu, önleyici hizmetlerin tek bir çatı altında sunulduğu Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) de terör mağdurlarına umut oldu.

Bölgeye yönelik Kürtçe ve Arapça gibi dillere hakim uzmanların da görev yaptığı, 7/24 esasına göre çalışan SHM'lerde kadın, genç, çocuk, yaşlı tüm kesimlere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verildi.

Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle bölgedeki dezavantajlı bireyler için çok sayıda meslek edindirme, girişimcilik eğitimleri ile etkinlikler gerçekleştirildi.

- Bir yılda 85 milyon liralık destek

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık tarafından terör olaylarından etkilenen, evlerini terk etmek zorunda kalan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekenlere acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden verilen destekler de milyonlarca liraya ulaştı.

Yardım programları kapsamında 2017 yılında terör mağdurları için 85 milyon 131 bin 200 lira kaynak aktarımı yapıldı. Bakanlığın bu durumdaki kişilere 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla sağladığı maddi destek ise 27 milyon 488 bin 987 lira oldu.



