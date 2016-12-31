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Terör mağduru ailelere, görevlendirme yapılan belediyeden ziyaret

- İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Aksoy, terör mağduru aileleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı - Aksoy: - "Biz birbirimizi sevdikçe, birbirimize güvendikçe bir millet olma şuuru içinde düşmanlarımıza karşı gerekli dirayeti, tavrı gösterdikçe 2017 yılı daha iyi olacak"

Terör mağduru ailelere, görevlendirme yapılan belediyeden ziyaret

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) kapsamında Batman Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, terör mağduru aileleri ziyaret etti.

Eşi Yasemin Aksoy ile Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın Cizre ilçesinden Batman'a gelen terör mağduru aileleri ziyaret eden Aksoy, yeni yıllarını kutladığı ailelere, çeşitli hediyeler verdi.

Annelerini 7 yıl önce kaybeden, babaları da başka bir ilde çalışan Yıldırım ailesini ziyaret sırasında 7 kişilik aile fertleri ile duygulu anlar yaşandı. Aileyi teselli eden Aksoy, aile fertlerine yeni yıla girerken önlerine hedef koymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretlerinden ötürü Aksoy'a teşekkür eden Elif Yıldırım da "Allah razı olsun, çok mutluyuz. Başarıların devamını diliyoruz. Bu gece biz hatırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Annemizi kaybettim, babamız yanımızda yok. Ziyaretleri bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Nusaybin ilçesinde terör saldırılarından evi yıkıldıktan sonra Batman'a gelen Maruf Doğan'ı ziyaret eden Aksoy, burada da aile reisi Doğan ile bir süre sohbet ederek, yardım sözü verdi.

Aksoy, son olarak çay davetini kırmadığı Ergun Çakır ve ailesini ziyarete ederek, yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Aksoy, "Biz birbirimizi sevdikçe, bir birimize güvendikçe bir millet olma şuuru içinde düşmanlarımıza karşı gerekli dirayeti, tavrı gösterdikçe 2017 yılı daha iyi olacak." dedi.

Aksoy, 2016 yılının insanlık, dünya, ülke ve bölge için olumlu geçmediğini ve çok olumsuz olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve arkasından onu destekleyici terörist saldırılar dolayısıyla zor bir yıl atlattıklarını kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçmişteki sıkıntılar geleceğe olan umutlarımızı, gelecekle ilgili düşüncelerimizi değiştirmez. Yoğun çalışma temposundan her zaman vaktimiz yok. Yeni yılı bahane ederek dostlarımızla vatandaşlarımızla beraber olmak istedik. Bu gece dostları ziyaret ederek onlarla oturduk, sohbet ettik, dertleştik. Onların sorunlarını dinledik. İnşallah 2017 daha iyi olacak. Bütün vatandaşların toplumsal statüsü, görevi eğitimi ne olursa olsun herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu bilinç ve anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

Aksoy'a aile ziyaretleri sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Vahap Asma ve Murat Şahin de eşlik etti.


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