Terör mağduru Esra'nın büyük başarısı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın saldırılarına maruz kalan Koşuyolu Ortaokulu'nun öğrencisi Esra Çukur, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamındaki sınavlarda aldığı 499 puanla İstanbul Erkek Lisesi'ni kazandı.

Kanlı terör eylemleri gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin bölgedeki çocuk ve gençleri eğitimden yoksun bırakmak için okulları da hedef alan saldırılarına rağmen Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerin gayreti sonuç verdi.

Çok sayıda saldırıya maruz kalan Koşuyolu Ortaokulu'nda eğitim gören Esra Çukur, TEOG sistemi kapsamındaki sınavlarda aldığı 499 puanla İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanma başarısını gösterdi.

Çukur, saldırılara inat ders çalışmayı bırakmayarak, başarılı olduğunu söyledi.

Başarısında ailesinin ve öğretmenlerinin büyük katkısının bulunduğunu aktaran Çukur, şöyle konuştu:

"Geri kaldığımız derslerimizde öğretmenlerimiz bize yardımcı oldular. Arkadaşlarımızla birbirimize destek verdik. Bütün olaylara rağmen azim ile çalışarak hedefime ulaştım. İlk başta İstanbul Galatasaray Lisesi'ni istiyordum ama ilerde seçeceğim pilotluk mesleği için İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih ettim. İstanbul'a gideceğim için çok heyecanlıyım."

- "Terör saldırıları olduğu günlerde okula gidememiştik"

Terör olaylarının yaşandığı dönemde çok zorlu bir süreç geçirdiğini dile getiren Çukur, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Okul hasar görmüştü ve onarılmıştı. Okula gidemediğim için derslerimden geri kalma durumum da vardı. O dönemde büyük zorluklar çektik. Benim için zorlu bir süreçti. Tedirgin olmuştuk ve bomba patlar düşüncesiyle korkuyorduk. Bu şartlara rağmen ders çalışmayı sürdürdüm."

- Pilot olmak istiyor

Dört kardeşi daha bulunduğunu ve ailesinin gelirinin düşük olması nedeniyle maddi sıkıntı yaşayacağını belirten Çukur, hayırseverlerden destek istedi.

Çukur, şunları kaydetti:

"Genelde kadınların çok fazla tercih ettiği bir meslek değil ama ben pilot olmak istiyorum. Diyarbakır hep terör ile anılıyor ama bundan sonra bilimsel ve kültürel başarılarıyla anılmasını arzuluyorum. Benim gibi bölgede yaşayan diğer öğrencilerin de iyi liseleri kazanmalarını isterim."

Baba Hanefi Çukur ise terör saldırıları nedeniyle geçen yıl kızının zaman zaman okula gidemediğini anımsatarak, "Bu sene çok şükür olaylar sona erdi. kızım yaşananlara rağmen derslerini bırakmadı. Tam tersi büyük bir azimle çalıştı. İstediği okulu kazandı, çok mutluyum." dedi.

- Fen lisesine yerleşti

Yine terör saldırılarına uğrayan Bağlar Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Navsiya Bekiroğlu (14) ise Diyarbakır Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ne yerleşti.

Sınav döneminde birkaç gün okulun kapalı kaldığına işaret eden Bekiroğlu, şunları söyledi:

"Okulumuz kapalı olduğu günler de başka okulda eğitimimize devam etmemiz sağlandı.Terör olaylarından etkilenen okulumuz zarar görmüştü. Olaylardan dolayı çok korkmuştuk. Eğitime devam edemeyeceğimizden endişe ediyorduk. Bu nedenle sınavda başarılı olacağımı bile düşünmüyordum. Buna rağmen derslerime çalışıp başarılı oldum, çok mutluyum. Doktor olmak istiyorum."

- Destek kursları başarıyı getirdi

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, bu yıl ilçedeki öğrencilerin TEOG ve LYS'deki başarısının yükseldiğini vurgulayarak, "Bu başarının temel kaynağı hafta sonları yapmış olduğumuz ücretsiz destekleme kurslardır. Bu sayede dezavantajlı öğrenciler imkanlardan faydalandı. Öğretmenlerimizin özverili çabası sayesinde başarı geldi." dedi.