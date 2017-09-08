Terör mağduru köyde su sevinci

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ / YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesine bağlı Bağiçi köyünde, terör olayları nedeniyle yıllardır yapılamayan içme suyu sondaj çalışmaları yeniden başladı.

Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik yürütülen kararlı ve başarılı mücadelenin ardından huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgede, vatandaşların sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaymakamlık tarafından Bağiçi köyüne sondaj makinesi gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin dağınık bir bölgede yer aldığını, 93 köy ve 47 mezra bulunduğunu söyledi.

- "Su çıkmasa başka yerde sondaj çalışması yapacağız"

Bağiçi köyünün yaklaşık 20 yıldır içme suyu sıkıntısı çektiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu.

"Uzun süre terör eylemlerinden dolayı buralarda su çalışması yapılamıyordu. Mühendis ve müteahhit bulamıyorduk. Terörün olmadığı, huzurun olduğu yerde çok ciddi devlet yatırımları oluyor. Devlet daha önce de yatırım yapıyordu ama terörden dolayı müteahhit ve mühendisler burada çalışmak istemiyordu. Bu işlerin başında durarak sondaj yapıyoruz. Bu köy, çevre köylerden su getiriyor. Gerekli talimatları verdik. Su çıkana kadar sondaj çalışması yapacağız. Suyumuzu köyümüze getireceğiz. Biz devletiz, güçlüyüz, köylümüzün, vatandaşımızın yanındayız. Tahminimiz güzel bir su çıkacak. Su çıkmasa başka yerde sondaj çalışması yapacağız."

Çetin, köylülerin devletin hizmetlerinden çok memnun olduğunu da dile getirerek, "Bizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de diyoruz ki devletimiz güçlü, bize parayı gönderiyor, biz de projelendirip yapıyoruz." dedi.

- "Köylü büyük sevinç yaşadı"

Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kaya ise 35 yıldır köyde yaşadığını ve içme suyu sıkıntısı çektiklerini dile getirdi.

Köyde bulunan çeşmenin yetersiz olduğunu, 20 yıldır çevre köylerden araba, traktör ve atlarla su getirdiklerine işaret eden Kaya, "Elbiselerimizi bile doğru dürüst yıkayamıyoruz. Gerçekten çok büyük mağduriyet yaşadık. Kışın karları eritip su olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Sondaj çalışması başladıktan sonra köylünün büyük sevinç yaşadığını dile getiren Kaya, "Sayın kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin bize sondaj getirdi. Allah'ın izniyle biz de suya kavuşacağız. Devletimize, Kaymakam, Vali, Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı iletiyoruz." dedi.

Köy çeşmesinden su dolduran vatandaşlardan 63 yaşındaki Gevre Topgül de sürekli su taşıdığı için çok yorulduğunu, tek çeşmenin köye yetmediğini vurguladı.

Köy sakinlerinden Yadigar Kaya da "Suya çok ihtiyacımız var. Evde 8 kişiyiz. Günümüz çeşme başında geçiyor. Su istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Halılarımızı yıkamak için başka köye gidiyoruz." ifadesini kullandı.