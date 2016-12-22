Terör mağduru öğrencilere kitap yardımı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, terör mağduru öğrencilere kaynak kitap desteği verdi.

Sur Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Bilal Özkan'ın talimatıyla, ilçedeki İsmet Paşa İlkokulu ile Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulunda eğitim gören terör mağduru öğrencilere yardımcı ders kitabı dağıtıldı.

Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulu Müdürü Celal Belen, yaptığı açıklamada, ilçedeki öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesinin çok düşük olduğunu belirtti.

Bu nedenle öğrencilerin yardımcı kaynaklara ulaşamadığını dile getiren Belen, yapılan yardımlardan dolayı Özkan'a teşekkür etti.

Celal Belen ayrıca, belediyenin kısa süre önce de okula kilit taş döşeyip, sıra ve masa yardımında bulunduğunu belirterek, bu tür yardımların eğitim kalitesini yükselttiğini vurguladı.