Terör mağduru Yunus'un

İZMİR (AA) - EFSUN YILMAZ - İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısı sonucu sol ayağı kesilen infaz koruma memuru Yunus Kayar, yurdun dört bir yanından kendisini arayıp destek verenlere teşekkür ederek, "Şimdi onur gözyaşı döküyorum. Bu olay bana Türk milletinin hala kopmadığını, bir ölüp bin dirildiğimizi gösterdi." dedi.

Yunus Kayar (34), Buca Kırıklar Cezaevindeki işine gitmek üzere 31 Ağustos'ta bindiği servisin Buca Koop Mahallesi'nden geçişi sırasında, çöp konteynerindeki bombanın patlamasıyla ayaklarından yaralandı.

Olayın hemen ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kayar, sevk edildiği Alsancak'taki özel bir hastanede ameliyata alındı. Kayar'ın sol ayağı 5 saatlik ameliyatla dizinin altından kesildi, sağ ayağı ise kurtarıldı.

Kayar, bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildiği hastaneden iki kızına ve evine kavuşmak üzere yola çıkarken yaşadıklarını ve duygularını AA muhabirine anlattı.

Konak ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan Kayar, arife günü servisin ön koltuğunda işe giderken Kurban Bayramı için planlar yaptığını ancak bir anda patlayan bombanın etkisiyle araçtaki 7 kişinin toz duman içinde kaldığını, nefes alamaz hale geldiklerini söyledi.

Önce "trafik kazası" olduğunu sandığını, bacaklarında ağrı hissettiğini kaydeden Kayar, ambulansla kaldırıldığı hastanede sol ayağındaki kemiklerin paramparça olduğunu öğrendiğini belirtti.

Hiç umutsuzluğa kapılmadığını, hep çocuklarını düşündüğünü ifade eden Kayar, sağ ayağının kurtarılmasına çok sevindiğini, ameliyatla kesilen sol ayağı için de 1 yıl içinde protez kullanmaya başlayacağını anlattı.

Hayatta olduğu için şükrettiğini vurgulayan Kayar, "Ayağı olmadan doğup yaşayan insanlar var. Ben onlara göre şanslıyım çünkü bu yaşıma kadar iki ayağımla yaşadım. Çocuklarımın okullarından mezun olduğunu, evlendiğini göreceğim. Belki dede olacağım." dedi.

- "Keşke ayağımı orada kaybetseydim"

Kayar, Türk milletinin birliğine ve bütünlüğüne her zaman inandığını dile getirdi.

Asker olarak Güneydoğu'da görev yapmak üzere başvurduğunu ancak sağlık sorunu nedeniyle bu hedefine ulaşamadığını belirten Kayar, "Keşke daha aktif olabilseydim. Güneydoğu'ya gitmek için gönüllü olmuştum. Keşke ayağımı orada kaybetseydim. En azından 3-5 teröristi indirirdim. Onun dışında ne diyebilirim ki. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileğini ilettiğini, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ve hükümet yetkililerin kendisini ziyaret ettiğini, Türkiye'nin her yerinden dayanışma mesajları aldığını kaydeden Kayar, "Hiç tanımadığım insanlar Hakkari'den, Ankara'dan, Tokat'tan aradılar, 'Bir şeye ihtiyacın var mı' diye sordular. Şimdi onur gözyaşı döküyorum. Bu olay bana Türk milletinin hala kopmadığını, bir ölüp bin dirildiğimizi gösterdi." ifadelerini kullandı.

Terör gazisi olduğunu ancak evde oturup maaş beklemeyeceğini, iş hayatını sürdüreceğini bildiren Kayar, "gazilik" unvanının bir mertebe olduğunu, maddiyatı çok önemli bulmadığını söyledi.

- Çocuklara "Heidi" çizgi filminden örnekle anlatılacak

Kayar, çocuklarına da onurlu bir miras bırakacağına inandığını dile getirdi.

Kızlarının hastaneyi iki kez ziyaret ettiğini, bu sırada örtüyle kesik ayağını sakladıklarını ifade eden Kayar, "Biri 6, biri 3 yaşında iki kızım var, durumumu henüz bilmiyorlar. Çok sevdikleri Heidi çizgi filminden örnekler vererek ayağımın kesildiğini anlatacağız." dedi.

Kayar, kızlarına durumu anlatırken, engelli arkadaşıyla ilgilenen Heidi'nin öyküsünden faydalanmalarını psikologların önerdiğini belirtti.

Terör mağdurunun eşi Hatice Kayar da kocasıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Yunus Kayar, açıklamasının ardından hastaneden taburcu edilerek, ambulansla evine gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos'ta cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralanmıştı.

