"Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler" raporu

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - İçişleri Bakanlığı tarafından "Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler" başlığıyla hazırlanan raporda, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrasında terör örgütü PKK/KCK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığı eylemlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Raporda, terör örgütü PKK/KCK'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Ağustos 2015 itibarıyla bazı il ve ilçelerde sözde öz yönetim ilan ettiği ve terör faaliyetlerini şehirlere taşıdığı belirtildi.

Terör örgütünün bu yolla kanlı ve yıkıcı eylemlerini şehir merkezlerine taşıdığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ederek birçok vatandaşı zorla evinden çıkardığı ve göçe zorladığı vurgulanan raporda, "İhaleler terör yandaşlarına verilmiş, belediye çalışanlarının maaşlarından örgüte müzahir kuruluşlar için kesinti yapılmış, terör örgütüne muhalif vatandaşlara belediye hizmetleri verilmeyerek cezalandırılmış ve vatandaşlar göçe zorlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

- "Bombalı eylemlerde kullanılan belediye araçları"

Raporda, asker, polis ve sivillerin yanı sıra çocukların ölmesine neden olan birçok terör eyleminde belediye araçları ve imkanlarının kullanıldığına dikkati çekildi.

Fotoğrafların da kullandığı raporda, Mardin Artuklu Cevizli Karakolu'na düzenlenen bombalı saldırıda Mazıdağı Belediyesine ait kamyonun kullanıldığı, saldırı sonrası teröristlerin Mardin Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimine ait araçla kaçtıkları bildirildi.

Raporda, Van Büyükşehir Belediyesi Su İşletmesince terör örgütü mensuplarının ailelerinden belediye hizmetinde kullanılmak üzere araç kiralandığı ve bunların teröristlerce de kullanıldığının tespit edildiği vurgulandı. 13 Haziran 2016'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 3 teröristin bulunduğu araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edilen raporda, aracın teröristin babası adına kayıtlı bulunduğu ve bu kişinin de belediyede taşeron işçi olarak çalıştığının belirlendiği kaydedildi.

Batman, Şırnak ve Van belediyelerine ait araçlarda bulunan mühimmatların da sıralandığı raporda, belediyelerin kanalizasyon ve altyapılarının mühimmat ve patlayıcı deposu olarak kullandığına işaret edildi.



Raporda, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Ağustos 2016'da Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu saldırıda 10 ton patlayıcı kullanıldığı vu bunun da Şırnak Belediyesine ait hafriyat kamyonuyla getirildiği aktarıldı.

- "6 bin 187 bomba düzeneği imha edildi"

Terör örgütü üyelerince oluşturulan çukur ve barikatların mülki makamlarca uyarılmalarına rağmen belediyelerce kasıtlı kaldırılmadığı vurgulanan raporda, "İl ve ilçe merkezlerinde terör eylemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen bir il ve 11 ilçede 3 bin 630 çukur, barikat kaldırılmış, 6 bin 187 bomba düzeneği imha edilmiştir." ifadesine yer verildi. Raporda, bu operasyonlarda uzun namlulu ve ağır olmak üzere 2 bin 118 silah, 3 havan, 109 roketatar, bin 403 roketatar mermisi, 2 bin 275 el yapımı patlayıcı, bin 329 el bombası, 335 bin 337 mühimmat ile 33 bin 546 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Raporda, terör eylemleri sonucu 20 Temmuz 2015 ile 23 Mart 2017 tarihlerinde 247'si kamu binası olmak üzere 481 bina ile bin 657 aracın hasar gördüğü, 7 baraja ise saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yakılan araç ve binalara kasıtlı olarak müdahale edilmediğine dikkati çekilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Teröristler tarafından okul, hastane, kreş, cami ve ibadet yerleri kundaklanmış, itfaiye istenmesine rağmen kasıtlı müdahale edilmemiştir. Çoğu zaman emniyete ait TOMA'larla yangınlar söndürülmüş, aynı itfaiye araçlarının örgütün afişlerini asmak ve propaganda yapmak için kullanılmıştır. Mardin Büyükşehir, Şırnak, Hakkari, Yüksekova ve Şırnak İdil belediyelerine bağlı itfaiye teşkilatları tarafından kasıtlı olarak terör eylemleri sonucunda meydana gelen yangınlara zamanında müdahale edilememiştir. Bunun sonucunda okul, hastane gibi kamu binaları, araçlar ve vatandaşlara ait meskenlerin bilinçli olarak zarar görmüş ve büyük maddi kayıplar meydana gelmiştir."

Raporda, belediyelere ait araçlarla terör örgütüne ait bayrakların asılması, çukur kazma ve barikat yapımı ile örgüt etkinliklerinde de kullanıldığının fotoğraflarla tespit edildiğine de yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzeni ortadan kaldırmak için 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu anımsatılan raporda, terör örgütlerinin bunun ardından art arda devletin bekası ve milletin iradesini hedef aldığı ifade edildi.

Doğu ve Güneydoğudaki belediyelere yapılan görevlendirmelerin sadece terör örgütlerine yardım ve yataklık nedeniyle yapıldığına işaret edilen raporda, "Terör örgütü üyeleri ile her alanda mücadele edilirken, özellikle kaynaklarını terörü desteklemekte kullanan belediyelerin yeniden halkın yararına çalışması için belediye başkan vekili atanması uygulanmasına gidilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, bu kapsamda şehir merkezlerinde yıkıcı terör eylemlerine girişen terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili 10 il, 63 ilçe, 12 belde, FETÖ ile irtibatlı 6 ilçe ve bir belde belediyesine başkan vekili atandığı da aktarıldı.

- "İhaleler örgüte yakın kişilere verilmiş"

Raporda, yöredeki belediye kaynaklarının toplum için harcanması gerekirken, terör örgütüne ya da iltisaklı oluşumlar ve kişilere yönlendirildiği anlatıldı.

Belediye çalışanları ile ihale verilen kişilerin baskı altına alınarak bağışta bulunmaya zorlandığı vurgulanan raporda, "Söz konusu belediyeler tarafından yapılan ihaleler terör örgütüne müzahir kişilere, şirketlere verilmiş, haksız ödemeler yapılmış, belediye ihalelerine yolsuzluk, şaibe karıştırılarak örgüt tarafından vergilendirme adı altında haraç alınmıştır. İhaleler encümen kararı ile yetkisiz olarak beş yıllık yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

- Terörist mezarlığına su getirmişler

"Somut örnekler" başlığı altında belediyelerin gelirlerini terör örgütü hizmetine kullandığına dair örneklerin de verildiği raporda, şu bilgiler aktarıldı:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından terör örgütüne müzahir kişi ve firmalara ihaleler verilmiş, bu firmalar taahhütlerini yerine getirmedikleri halde kendilerine ödeme yapılmış, haklarında idari yaptırım uygulanmamış ve diğer yasal işlemler yapılmamıştır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 'dört mahallede sondajlı su temini işi' adıyla yapılan ihalede, ihale maksadının ve yerinin dışında terör örgütü mensuplarının mezarlığına su temin edildiği tespit edilmiştir."

- Teröristler, yandaşlar ve yakınlarına iş imkanı

Raporda, Ağrı, Batman, Diyarbakır, Van, Mardin, Iğdır, Mersin ve Siirt'teki bazı belediyelerde terör örgütü mensupları, yandaşları ya da ölen terörist yakınlarının istihdam edildiği, bu kişilerin günde 2 saat çalışmalarına karşılık 8 saat çalışmış gibi gösterilerek ödeme yapıldığına işaret edildi.

Van'ın Erciş Belediyesince, haklarında yakalama kararı bulunan belediye encümen üyelerinin hesaplarına, arandıkları süreçte toplantılara katılmış gibi gösterilerek 54 bin 425 lira yatırıldığına dikkati çekilen raporda, "GAP Belediyeler Birliği" adlı oluşuma da üyelik aidatı adı altında 68 bin lira ödendiği bildirildi.

- Kandil ziyaretleri kardeş belediye gezileri adında yapılmış

Belediyelerin yurt dışı ziyaretlerini terör örgütünün toplantılarının gerçekleştirildiği ülkelere yapıldığı belirtilen raporda, "Suriye ve Irak'ta kardeş belediyeler icat edilerek Kandil ziyaretleri sözde 'kardeş belediyelere ziyaret' adına yapılarak gizlenmiştir." ifadesi yer aldı.

- Dağ kadrosunda olanlara "değer ailesi" desteği

Raporda, haklarında yürütülen soruşturmalar gereği görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye başkanlarınca, çalıştıkları dönemler süresince söz konusu belediyelerde terör örgütü PKK/KCK mensupları ve ölen terörist yakınlarını istihdam ederek örgüte maddi destek sağlandığı da anlatıldı.

Terör örgütünün bu yolla örgüt faaliyetlerine katılanlara yüksek maaşlı iş bulabildiği ifade edilen raporda, şu bilgiler aktarıldı:

"Dağ kadrosunda olanlar değer ailesi olarak adlandırılarak yakınlarına belediyelerde istihdam imkanı sağlanmış veya belediyelerin park, bahçe, büfe iş merkezlerinin işletmesi usulsüz devredilmiştir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından terör örgütü PKK/KCK ile bağı bulunan Sarmaşık Derneğine, personele maaş ve ücretlerinden her ay otomatik ödeme talimatı verdirilmek suretiyle 200 lira aktarıldığı tespit edilmiştir."

Raporda, belediyeye ait ambulans ve cenaze araçlarının teröristleri kaçırmak ve gizlemek için kullanıldığı, ambulanslarla yaralı teröristlere tedavi imkanının da sağlandığı kaydedildi.