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Terör örgütlerine 'kaçak sigara' darbesi

Gümrük muhafaza ekiplerince 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 milyon 316 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Terör örgütlerine 'kaçak sigara' darbesi

ANKARA (AA) - Hüseyin Karatepe/Mustafa Çalkaya - Gümrük muhafaza ekiplerince 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 milyon 316 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Böylece, yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılığın önlenmesiyle terör örgütlerinin bu alandan sağladığı finansmana da darbe vuruldu.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı sigaralar, kamu sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yarattığı vergi kaybıyla ekonomiyi de zarara uğratıyor. Rekabetçi ve şeffaf piyasa yapısına yönelik tehdit oluşturan sigara kaçakçılığı, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayor.

Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, büfeler, depolar, sokaklar ve diğer açık alanlarda kaçak sigara satışının engellenmesi için saha denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, ele geçirilen gümrük kaçağı sigara miktarı aralık itibarıyla 12 milyon 316 bin pakete ulaşırken, piyasa denetimlerinin başlatıldığı 21 Ekim 2014'ten bugüne kadar toplam 26 milyon 213 bin paket sigara, puro, tütün, nargile tütünü ve makarona da el konuldu.

Kaçak sigara oranı ilk kez yüzde 10'un altında
Alınan tedbirler ve etkin saha denetimleri sonucunda gümrük kaçağı kaçağı sigara kullanım oranı ilk defa yüzde 10'un altına düştü. Türkiye'de 2014'te her 100 sigaradan 21'i kaçak iken, bu rakam 2015 yılında yüzde 13'e, 2016 yılı ekim sonu itibarıyla ise yüzde 7,5'e geriledi.

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