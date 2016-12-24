"Terör örgütü bu ülkeyi bölemeyecek"

ERZURUM (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan piyade komando er Yusuf Ergün, tedavisinin ardından memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki babaevine getirildi.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında kolu ve yüzünden yaralanan Yusuf Ergün (23), üç gün süren tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi.

Yakınları tarafından Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki baba ocağına getirilen Ergün, olay günü yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayındaki acemi eğitimi sonrası Kayseri 1. Komando Tugayına katıldığını belirten Ergün, 3 aylık asker olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu gün her zamanki gibi mutlu şekilde çarşı iznine çıktıklarını anlatan Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Her hafta sonu komutanlarımız da asker sayısına göre belediyeden otobüs istiyordu. Arkadaşlarımızla o gün otobüse bindik ve nizamiyeden çıktık. Normal seyrimizde giderken Erciyes Üniversitesinin karşısındaki kavşakta durduk. Işık yandıktan sonra arabamız harekete geçti ve durağa geldi. Durduktan sonra patlama meydana geldi zaten. Her arkadaşım da benim gibi o anda kendisini arabanın camından attı. Kenarda biraz dinlendim. Sağolsun Kayseri'deki vatandaşlarımızda yardımcı oldu bize. Adeta bizim için seferber oldular. Kafamdan kan akıyordu, bir bayan bana atkısını verdi. Ben de tampon yaparak üniversite içerisine doğru koşmaya başladım. Vatandaşların da yardımıyla acil servise gittik. Doktorlar hemen müdahale etti. Benim durumum diğerlerine göre az da olsa iyiydi. Hemen müdahalemi yapıp odaya aldılar."

-"Askerlik görevime devam edeceğim"



Terör saldırısında yaralanmasının ardından bir aylık bir hava değişim için memleketine döndüğünü aktaran Ergün, "Elim ve yüzümün iyileşmesini bekliyorum. İyileşir iyileşmez vatan borcumuzu yerine getireceğiz. Tekrar Kayseri'ye gidip askerlik görevime devam edeceğim." dedi.

Ergün, terör örgütünün yaşadığı bozgunun ardında haince saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Terör örgütü bize cephede saldıramadığı için böyle bir hainlik düşündü. Cephede karşı karşıya gelseydik onları mağlup ederdik. Vatanımızın bekası için, vatan borcu dedik ve gittik. Devletimizin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine eminim. Ben de bu mücadeleye katılacağım." ifadelerini kullandı.

- "Onların işi haince saldırmak"

Yusuf Ergün'ün babası Nihat Ergün de olay dolayısıyla çok üzgün olduklarını dile getirerek, terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Terör saldırılarının kendilerini korkutamayacağını aktaran Ergün, şunları dile getirdi:

"Ülkenin bu terör belasından kurtulacağına eminim. İnşallah tez zamanda bu terör belası ülkemizden gider. Biz bu olayda şunu anladık, terör örgütü bu milleti hiçbir zaman bölemeyecek. Devletimiz, milletimiz her zaman yanımızda oldu. O nedenle kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Devletimizden daha etkin bir mücadele yapılmasını, tedbirler almasını bekliyoruz. Ben de 1990'da askerdim. O gün bizde çatışmalara girmiştik. Bu gün ise terör çocuğumu haince yakaladı. Cephede bir şey yapamazlar, onların işi haince saldırmak."







