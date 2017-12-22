Terör örgütü DEAŞ sanıkları hakim karşısında

HATAY (AA) - Hatay'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 4 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Suriye uyruklu Ahmet Abdullah ile Mahmut Altınöz, Mehmet Altunel ve Hasan Ersözlü tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suriye uyruklu Abdullah, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada terör örgütüyle alakasının olmadığını ileri sürdü.

Suriye'de araç tamirciliği yaptığını ve ülkesindeki bombardıman nedeniyle kolundan yaralandığını iddia eden Abdullah, "İstanbul'a gidip tedavi olmak ve orada iş bulup çalışmak amacıyla Türkiye'ye kaçak yollarla geldim. Beni sınırdan Udey isimli bir şahıs geçirdi. Burada Mahmut Altınöz'e ulaştırdı. Beni araçla otobüs bileti almaya götürdü, o sırada polisler durdurdu ve bizi yere yatırıp kelepçeledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının olay günü kaçmaya çalışan araçtaki diğer şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak konuya ilişkin bilgisini sorduğu sanık, "Hiçbir şey anlamadım, bir anda oldu her şey. Yüzüm yere doğruydu, olan biteni görmedim ancak bağrışma ve silah sesini duydum." dedi.

Sanıklardan Altınöz ise göçmen kaçakçılığı yaptığını kabul ederek, terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Suriyelileri göçmen kaçakçılığı yapan kişi aracılığıyla yakalanmadan bir gün önce Horlak mevkisinden aracına aldığını anlatan Altınöz, "Bunları aldık, Topboğazı'na gittik. Hiçbir amacımız yoktu, sadece bunları Topboğazı'nda otobüs biletini satan yazıhanelere bırakacaktık. Tam adamları indirirken polis yakaladı. Bize teslim olmamızı söylediler, yere yattık, teslim olduk ancak bir Suriyeli kaçmaya başladı. 'Dur' diye ikaz ettiler, durmayınca da silah sesini duydum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatay'da emniyet ve MİT ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu polis ekipleri, 19 Ağustos'ta Antakya-İskenderun karayolunun Topboğazı mevkisinde içinde 5 DEAŞ şüphelisinin bulunduğu aracı durdurmuştu. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri polis ekiplerince etkisiz hale getirilmiş, 4'ü yakalanmıştı.