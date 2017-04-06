Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Terör örgütü PKK, IKBY'de tünel kazmaya devam ediyor

- IKBY Sınır Muhafızları Komutanlığında görevli Albay Zebari, PKK'lı militanların Duhok iline bağlı sınır bölgelerinde tünel kazmaya devam ettiğini belirtti

Terör örgütü PKK, IKBY'de tünel kazmaya devam ediyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sınır Muhafızları Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sınır bölgelerinde tüneller kazmaya devam ettiğini bildirdi.

Sınır Muhafızları Komutanlığında görevli Albay Diler Zebari'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, PKK'lı militanlar, Duhok iline bağlı sınır bölgelerinde tünel kazmaya devam ediyor.

Albay Zebari, açıklamasında PKK tarafından kazılan bu tünellerin bir kısmının ortaya çıkarılıp, bombalardan temizlendiğini belirtti. Örgütün kazdığı tünellere patlayıcı madde yerleştirdiğini de söyleyen Zebari, bu uygulamanın amacına dair bilgileri olmadığını ifade etti.

"Patlayıcı dolu tüneller bölge halkının hayatını büyük riske atıyor" diyen Zebari şunları kaydetti:

"PKK, sivillerin sınır üzerindeki köylere geçişine izin vermezken şimdi de daha tehlikeli bir adım atarak bölgeye patlayıcı madde yerleştiriyor. Halk, bu bombaların kendilerinde patlamasından çok korkuyor."

Duhok'un Zaho İlçesi Emniyet Müdürü Şıvan Sındi de geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi sınırındaki bölgelerde yaklaşık 50 tünel kazmış. PKK'nın tünelleri daha çok sığınak şeklinde olup patlayıcı madde deposu olarak kullanılıyor." demişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IKBYPkkSınır Muhafızları KomutanlığıTünel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5