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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı muhtar ölü bulundu

- Hakkari'de 6 gündür kendisinden haber alınamayan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilen Yüksekova ilçesi Kadıköy muhtarı Nurettin Altun, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı muhtar ölü bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilen Kadıköy muhtarı Nurettin Altun, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, muhtar Altun'un kardeşi Şahabettin Altun'un 14 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulunarak ağabeyinin 12 Ağustos günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunu ve terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılmış olabileceğini bildirdiği kaydedildi.

Kayıp başvurusu üzerine Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) platformunun "Kayıp şahıs" modülüne Kadıköy muhtarı Nurettin Altun'un girişinin yapıldığı ve bütün güvenlik birimlerince ülke genelinde aranmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şahsı bulmak için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütüne işbirlikçilik yapan 2 şahıs vasıtasıyla PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından not gönderildiği, işbirlikçilik yapan şahısların bölücü terör örgütünün kendisine herhangi bir zarar vermeyeceğini belirtmesi üzerine kendi isteğiyle bahse konu şahıslarla birlikte bölücü terör örgütü mensupları ile buluşmak üzere köyden ayrıldığı yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. 17 Ağustos günü saat 05.40 sıralarında kayıp şahsı bulmak maksadıyla güvenlik korucuları ve akrabaları vasıtasıyla arama çalışmaları devam ederken, Yeniışık Basamak mezrası kırsalında Nurettin Altun isimli şahsın ateşli silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla aranmak suretiyle bildirilmiştir. Öldürülen şahsın Kadıköy Muhtarı Nurettin Altun olduğu tanıdıklarına teyit ettirilmiş olup, şahsın cenazesi halen Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda bulunmaktadır."

Açıklamada, 16 Ağustos günü terör örgütü PKK/KCK yanlısı internet sitelerinde muhtarın PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından öldürüldüğü yönünde açıklamalara yer verildiği vurgulanarak, olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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HakkariMuhtarTerörYüksekova
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