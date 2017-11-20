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Terör örgütü PKK'nın "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" öldürüldü

- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten, "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin'in, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olduğu belirlendi - Terörist Güvercin'in, Muş ve Kars arasındaki bölgede sözde adalet komisyonu altında vatandaşları yargılayıp vergilendirme adı altında para topladığı anlaşıldı - Operasyonda, birer M-16 ve kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, C-4 ile hazırlanan 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve küçük sırt telsizi ile çok sayıda malzeme ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten, "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin'in, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olduğu ve halktan zorla para topladığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, 15 Kasım 2017 tarihinde, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Komu bölgesinde başlatılan operasyon sürüyor.

Hava destekli yürütülen operasyonda, 2'si güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, 3'ü hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu teröristlerden kimliği belirlenen "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin'in İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olduğu anlaşılan Güvercin'in, 2014-2015 yıllarında, Muş'un Malazgirt ilçesinden Kars'ın Kağızman ilçesine kadar olan bölgede vatandaşları terör örgütü adına sözde "adalet komisyonu" altında yargılayıp sözde "vergilendirme" adıyla zorla para topladığı öğrenildi.

Operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerinde de 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 3 şarjör, 87 mermi ve bir dürbün, 1 kalaşnikof tüfek, silaha ait 2 şarjör, 60 mermi, 3 el bombası, C-4 ile hazırlanan 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 küçük sırt telsizi, 1 flash bellek, 4 hafıza kartı, 2 piknik tüpü, 1 mutfak tüpü, 1 amperölçer, 3 sırt çantası, 1 çadır, 3 şemsiye, 8 kitap, 5 bin 100 dolar, 2 bin 700 lira, çok sayıda örgütsel doküman, çeşitli miktarlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelerden para, silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar savcılığın talimatıyla adli emanete alındı, patlayıcı düzenekleri, tüpler, yaşam malzemeleri ise olay yerinde imha edildi.


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