Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına tepkiler büyüyor

ERBİL (AA) - Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki varlığına tepkiler sürüyor.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ardından, bölgedeki yerel yetkililer ve siyasetçiler de terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerektiğini ifade ediyor.



Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Kürdistan Demokrat Partisi'ndeki (KDP) Ezidi milletvekili Şeyh Şamo, "PKK'nın Şengal'den çıkması için son iki yıldır büyük uğraşlar verdik. Ancak PKK buna yanaşmıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı." dedi.



Ezidi çocuklarının DEAŞ'tan kaçarken PKK'nın eline düştüğüne dikkati çeken IKBY meclisindeki milletvekili Şamo, şöyle devam etti:



"PKK'nın Ezidilere verdiği zarar, DEAŞ'ınkinden daha büyüktür. DEAŞ çocuklarımızı ve kadınlarımızı kaçırdı. Farklı yollar deneyerek bazılarını kurtardık. PKK'ya katılan çocuklarımızı kurtarmamız ve geri getirmemiz mümkün olmuyor. Düştüğümüz durum tam olarak budur. Ezidi toplumu, PKK'nın dayatmalarını kabul edecek durumda değil."



"PKK'nın Sincar'daki varlığına kesinlikle göz yummayacağız"

KDP Başkanlık Konseyi üyesi Ali Avni ise parti olarak PKK'nın Sincar'daki varlığına kesinlikle göz yummayacaklarını vurgulayarak, "Başbakan Neçirvan Barzani, PKK'nın Şengal'deki varlığı hakkında son noktayı koydu. Barışçıl ve sorunsuz bir şekilde, ele geçirdikleri bölgeleri boşaltmamaları halinde gereken neyse yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Irak meclisindeki Ezidi milletvekili Viyan Dahil ise "PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle Şengal'de bulunuyorsa buna ihtiyaç kalmadı, en kısa zamanda çekilmelidir. Halkımızın askeri olarak korunması ve savunmasını gerektiren herhangi bir güvenlik durumu söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



"PKK, Ezidi çocukları silah altına alarak geleceklerini tehlikeye sokuyor"

Dahil, terör örgütü PKK'nın çocukları silah altına aldığını vurgulayarak, "PKK, Ezidi çocukları silah altına alarak geleceklerini tehlikeye sokuyor. Kız ve erkek çocuklarımızın PKK tarafından silah altına alınması, toplumuzun örf ve adetleriyle uyuşmuyor. Silah altına alınan çocukların aileleri büyük bir sıkıntı içerisinde. Her gün onlarca gözü yaşlı anne ve baba benimle irtibata geçip, örgüt tarafından kaçırılan çocuklarının akıbetini sorup, geri getirilmelerini talep ediyor." dedi.



KDP Sincar askeri sorumlusu Serbest Lezgin, partinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında PKK'nın sadece Sincar'da değil, IKBY'nin başka bölgelerinde de varlık gösterdiğini ve bunun büyük tehlike arz ettiğini belirtti.



IKBY Başkanı Mesut Barzani "PKK'nın Şengal'de işi yok" derken, Başbakan Neçirvan Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'dan geri çekilmemesi halinde "askeri güce" başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.



Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasını bahane ederek bölgeye yerleşmişti.