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Terör örgütü PKK/PYD'den Bab'a füzeli saldırı

- Halep'in kuzeydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın Şeale köyüne düzenlenen saldırıda 8 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/PYD'den Bab'a füzeli saldırı

BAB (AA) - Terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Halep'in Bab ilçesine düzenlediği ''Grad'' füzeli saldırıda 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin Bab'taki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ''Grad'' füzeleriyle saldırdı.

Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab'taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor.

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat'ta Bab'ı terör örgütü DEAŞ'ten kurtarmıştı.



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BabPydSuriye
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