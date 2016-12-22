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Terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya...

Terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, kent merkezi ile Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtilen 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumTerör Operasyonu
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