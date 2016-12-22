Terör örgütü propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan iki sanık, bir yıl altı ay yirmi ikişer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Canan D. ve Bayram A. ile avukatları katıldı.

Canan D, savunmasında Facebook ve Twitter hesabından yapılan paylaşımların 2015 yılına ait olduğunu ve çoğunu hatırlamadığını söyledi.

Evinde bulunan kitapların da yasak yayın olduğunu bilmediğini öne süren Canan D, "Kitaplar, kadınlarla ilgiliydi. Sadece kendim okudum. Propaganda amacıyla kimseye vermedim. Amacım terör örgütünün propagandasını yapmak değildi, özür dilerim. Siyasi partilerle ilgim yok. Hiçbir zaman ölümü ve silahı savunan biri olmadım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın, "Siyasi partilerle ilgim yok' diyorsun ama toplantısına katılmışsın, bir kadının uçaksavar başında çekilmiş fotoğrafını paylaşmışsın" demesi üzerine Canan D, "Hacı Bektaş Derneğinin gençlik kolları başkanıydım. O dönem dernek olarak 1 Mayıs programına katılmıştık." dedi.

Canan D, dava dosyasında yer alan paylaşımlarının fotoğraflarının gösterilmesi üzerine de bunların çoğunun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Bayram A. da Facebook hesabından yaptığı paylaşımların çoğunun 2014-2015 yıllarına ait halay ve müzik içerikli videolar olduğunu savundu.

Diğer paylaşımları hatırlamadığını ileri süren Bayram D, söz konusu videoları da halayı ve müziği sevdiği için paylaştığını, terör örgütünün propagandasını yapma niyetinde olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Bayram D'nin sosyal medya hesabındaki 7 paylaşımdan 2'sinin, Canan D'nin de 19 paylaşımından 3'ünün terör örgütü propagandası niteliği taşıması dolayısıyla bir yıl altı ay yirmi ikişer gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Hükmün açıklanmasını geri bırakan heyet, sanıkların tahliyesine karar verdi.