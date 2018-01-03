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Terör örgütüne finans sağlayan işadamlarına yönelik operasyonlar

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarmanın 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında PKK terör örgütüne finans sağlayan kişi ve şirketlere yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Bazı şahıs ve şirketlerin terör örgütüne 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin avro yardımda bulunduğu tespit edildi - Tutuklananlar arasında güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımını yapan şirketin bayisi de yer alıyor

Terör örgütüne finans sağlayan işadamlarına yönelik operasyonlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarmanın 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Lice ilçesinin Yolçatı, Dibek ve Şenlik köyü ile Kulp'un Demirli köyü Keçiveren mezrasında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen dökümanların incelenmesi sonucu PKK terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili delillere ulaşıldı.

Bu delillerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Aralık 2016'dan itibaren yürütülen soruşturma kapsamında, "terörizmin finansmanı" bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile saldırları gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin Avro para alınması, kişi ve şirketlerce teröristlere yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden çağrılan 53 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 kişi serbest bırakıldı.

- Zırhlı araçların bakım ve onarımını yapan bayi de tutuklandı

Ayrıca, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar ve 28 Kasım ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesi sonucu da teröristlere maddi yardımda bulunduğu tespit edilen ve Diyarbakır'da güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı şirketin bayisi olan şüpheli, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek" suçlamasıyla 11 Aralık 2017 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Terörün finansmanının önlenmesinde etkili oldu

Teröristlerin uyuşturucu ticareti, yerel yönetimlerden aktarılan kaynaklar ve bir kısım iş adamlarının sağlamış olduğu gelirin engellenmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu yönünde elde edilen delillere istinaden, CMK'nın 133'üncü maddesi uyarınca, bazı iş adamlarının mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında "Terörizmin finansmanının önlenmesi" konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmişti.



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DiyarbakırFinans KaynağıPkkTeröristleri üzerlerinden çıkan Belgeler
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