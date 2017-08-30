BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte bazı jandarma karakollarını ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladı.

Vali Ustaoğlu, beraberinde Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Kaynarca, Küçüksü ve Yelkenli jandarma karakollarını ziyaret etti.

Kaynarca Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Can Alaçam'ın babası Gökhan Alaçam ile telefonda bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, daha sonra Mehmetçik'i babasıyla görüştürdü.

Vali Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Mehmetçiklerin 24 saat memleketi savunduğunu söyledi.

Özellikle devletin tüm kurumlarıyla başta Sayın Cumhurbaşkanının önderliğinde terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele verildiğini anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kararlı mücadeleyle inanıyoruz ve biliyoruz ki hain terör örgütü, bu memlekette barınamayacak. Eninde sonunda terör örgütünü bu memleketten temizleyeceğiz. Buradaki en büyük gücümüz kahraman Mehmetçiklerimizdir. Burada 24 saat gözünüzü kırpmadan memleket, bayrak, vatan ve ezan için mücadele veriyorsunuz. Bu mücadele en büyük gücümüz ve güvencemiz. Her akşam kafamızı yastığa koyup rahat şekilde uyuyorsak, gece gündüz ve bayram demeden verdiğiniz bu kararlı mücadele sayesindedir. Kararlılıkla verdiğiniz mücadele en büyük moral kaynağımız. Allah yardımcımız olsun."

Kurban Bayramı'nda aile ve sevdiklerinden uzakta bulunan askerleri yalnız bırakmamak, bir nebzede olsa duygu, heyecan ve hissiyatlarını paylaşmak amacıyla ziyaret ettiklerini dile getiren Ustaoğlu, askerlerin bayramını tebrik etti.

Tatvan-Van karayolundaki polis kontrol noktasına geçerek burada da incelemelerde bulunan Ustaoğlu ve beraberindekiler, Eğritaş köyünde dayısı vefat eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'a başsağlığı dileğinde bulundu.