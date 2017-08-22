Terör propagandası yapan askere tutuklama

SİVAS (AA) - Sivas'ta sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen asker tutuklandı.

Divriği İlçe Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yerine getirmekte olan er R.Y. hakkında sosyal medya hesabından terör örgütüyle ilgi fotoğraflar paylaştığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açıldı.

Mahkemeye verdiği ifadede, 2014 yılında sosyal medya hesabı kullanmaya başladığını belirten R.Y, davaya konu paylaşımlarda akrabalarının fotoğraflarının yer aldığını, fotoğraflarda suç unsuru olduğunu bilmeden paylaşım yaptığını savundu.

Akraba ziyareti için Kuzey Irak'a pasaportla geçtiğini iddia eden R.Y, "Benim örgütle bir bağlantım yoktur. Yaptığım paylaşımlardan dolayı pişmanım. Askerliğimi yaptığım için gurur duyuyorum, komutanlarımı da çok seviyorum." dedi.

Mahkeme heyeti ise R.Y'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.