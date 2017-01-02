Terör saldırısında yaralananlardan 46 kişinin tedavisi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaralananlardan 46 kişinin hastanelerdeki tedavisine devam ediliyor.



Valilikten edinilen bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.



Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 46 kişinin ise tedavisi devam ediyor.