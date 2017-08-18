Terör saldırısının izlerini vücudunda taşıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bina önünde bulunan ve ağır yaralanan tır şoförü Abdulbasit Özdemir, halen o anı unutamıyor.

PKK'lı teröristlerin 18 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla düzenlediği, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı saldırıda sağ gözünü kaybeden ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleri oluşan tır şoförü Abdulbasit Özdemir (35), AA muhabirine, Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi gördüğünü anlattı.

Saldırının olduğu gün Hatay'dan yüklediği yaklaşık 50 tonluk demiri Bingöl'e götürdüğünü belirten 3 çocuk babası Özdemir, genellikle güney çevre yolunu kullandığını fakat o gün şehir merkezine girdiğini söyledi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü binası yakınındaki ışıklara geldiği sırada bomba yüklü minibüsü gördüğünü dile getiren Özdemir, olay anını şöyle anlattı:

"Karşıdan bir minibüsün çok sert geldiğini gördüm. Gelmesiyle yaya yoluna girdi. Yaya yolundan yukarıya çıktı ve tekrar döndü bizim istikametimize doğru. Tekrar yola girmeye çalıştı. Şoka girdik hepimiz. Ben de ona yol vermemek için sıkıştırmak istedim. Sadece onun o hareketi niçin öyle yapmaya çalıştığına anlam veremedim. Dedim ki ne olursa olsun sıkıştıracağım onu. Onu sıkıştırdığım andan sonra hiç hatırlamıyorum. Sıkıştıktan sonra bombayı patlatmış."

Minibüs şoförünün sarhoş olduğunu düşündüğünü ifade eden Özdemir, "Keşke en başta anlasaydım belki de o aracı durdurma imkanım bile vardı. Ama fark edemedim sonradan fark ettiğimde iş işten geçmişti zaten." diye konuştu.

- "Kendi canımı feda etmeyi arzu ederdim"



"Bu kadar büyük bir felaketin yaşanmasındansa kendi canımı feda etmeyi arzu ederdim." diyen Özdemir, "Eğer o gün benim tır orada olmasaydı belki katliam olacaktı çünkü 17 metrelik tırın patlatılan aracı engellediğini düşünüyorum. Bu benim açımdan çok mutlu edici bir şey. Böyle bir şeye az da olsa engel olmam çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Özdemir, tırda bulunan 50 ton ağırlığındaki demirin yapılan saldırının şiddetini engellemek için set görevi gördüğünü anlattı.



Halen saldırının izlerini taşıdığını ve o günü unutamadığını anlatan Özdemir, 7 gün komada olmak üzere 33 gün hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Saldırıda sağ gözünü kaybettiğini ifade eden Özdemir, "Kollarımda ve vücudumun çeşitli yerlerinde ağır yaralar var, yanık izleri, şarapnel parçalarının girdiği yerlerde halen camlar var. Ne kadar yaparsanız yapın biz buradayız. Gerekirse canımızı da feda etmeye hazırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın çünkü biz, beraberiz, bütünüz. Dış güçler ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bizi bölemezler." dedi.