Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Teröre "Fırat kalkanı"

- Türkiye'nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde sınır güvenliği artarken, terör örgütlerinin ekonomik ve lojistik kaynaklarına da büyük darbe vuruldu - Harekatla 2 bin kilometrekarelik alan terörden temizlenirken, Al Rai Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Unsur Komutanlığı ekiplerince Münbiç bölgesinde 4 ayda terör örgütü PKK/PYD'ye gönderilecek tonlarca yaşam malzemesi, binlerce kutu ilaç ve kilolarca uyuşturucuya el konuldu - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 63 göçmen ile 5 organizatör de ekiplerce yakalandı

Teröre

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Türkiye'nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde sınır güvenliği artarken, terör örgütlerinin ekonomik ve lojistik kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca Halep'e bağlı Cerablus, Çobanbey (Rai) ve Bab bölgesinde icra edilen harekatın ardından bölgede güvenlik sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarelik alan harekatla terörden temizlenirken, DEAŞ'tan arındırılan Çobanbey bölgesinde ise yerel polis gücü oluşturuldu.

Dört ay önce kurulan Al Rai (Çobanbey) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Unsur Komutanlığı, bölgenin güvenliğine katkı sağladı.

Ekiplerin icra ettikleri faaliyetler kapsamında Münbiç bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'ye gönderilecek tonlarca yaşam malzemesi ve ilaca el konuldu.

Ekipler, 4 ayda 950 ton un, 132 ton pirinç, 88 ton hayvan yemi, hamur karıştırma kazanları, 350 bin metre bakır kablo, 12 bin metre elektrik kablosu, bin 500 ısıtıcı, 80 akü, 238 koli elektronik malzeme, 978 koli kırtasiye malzemesi ile aralarında antibiyotik, vitamin ve doğum kontrol haplarının da bulunduğu 14 bin 118 kutu ilaç ele geçirdi.

Güvenlik unsurlarının uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgede yürüttüğü faaliyetlerde ise 41 kilogramı kubar olmak üzere 48 kilogram esrar bulundu.

Sınır güvenliği konusunda da gayret sarf eden ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 63 göçmen ile 5 organizatörü yakaladı.

Bu denetimlerle, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı sınır geçişinden de ekonomik fayda sağlayan terör örgütü PKK/PYD'ye darbe vuruldu.

Güvenlik kaynakları ele geçirilen yaşam malzemesi ve ilaçların örgütün bölgedeki kamplarında eğitilen teröristlere gönderildiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanıSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5