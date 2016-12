GİRESUN (AA) - Giresun'da, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki olarak "Teröre Karşı Giresun Tek Ses" yürüyüşü düzenlendi.

AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP İl Başkanlıklarının organize ettiği ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği yürüyüşe, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, siyasi parti il başkanları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Debboy mevkisinden başlayan yürüyüşte yaklaşık 250 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açılırken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk-Kürt kardeştir, huzuru bozan kalleştir", "Polis ve askere uzanan eller kırılsın" sloganları atıldı.

Gazi Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Burada ortak basın bildirisini okuyan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı, kalleşçe gerçekleştirilen terör saldırılarını kınamak ve herkese Giresun halkının tek yumruk olduğunu göstermek amacıyla yürüyüşün gerçekleştirildiğini söyledi.

Son zamanlarda Türkiye üzerinde oyunlar oynanmak istendiğini belirten Çakırmelikoğlu, "Sözde birbirleri ile ilgisi olmayan terör örgütleri, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birlik ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, önceki hafta İstanbul'da 44 polisimize, geçen hafta sonu Kayseri'de 14 askerimize yapılan hain saldırı ile canımız gerçekten çok yandı." dedi.

Çakırmelikoğlu, Giresun'da olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında milletin kenetlendiğini, yaşananların hesabının devletin milletiyle el ele vererek soracağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizler, Alevi'si-Sünni'si, Kürt'ü-Laz'ı ve Çerkez'i ile bu ülkede yıllardır iç içe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Bizler, etnik kökene bakmaksızın dış güçlerin çeşitli saldırılarına karşı yıllardır birlikte mücadele ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bizler ülkemize saldıran hangi terör örgütü olursa olsun birlik ve beraberliğimizi asla bozmalarına izin vermeyeceğiz. Bilmiyorlar ki dünyada şiddetle diz çöktürülemeyecek tek millet varsa o da Türk milletidir. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayacağız. Çünkü bizler her türlü meselenin üstesinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz.

Bu son hain saldırılar, terörle mücadeledeki kararlılığımıza gölge düşüremeyecektir. Türk milleti, huzuruna kasteden bu caniler karşısında, her zaman tek yürek olmuştur. Askerine ve polisine olan güveni tamdır, devletinin yanında kardeşliğini perçinlemenin hedefindedir. Bu dayanışma geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ayakta tutacak, vatanımızı terör belasından kurtaracaktır. Biz toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin arkasındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın."

Yürüyüş saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.