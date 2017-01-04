"Teröre karşı Türk mutfağını dünyaya tanıtalım"

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türk mutfağı ile lezzet mekanlarının, dünyanın 200 ülkesine tanıtılması için iş birliğine ve ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını bildirdi.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının, lokanta, restoran, otel, tatil köyleri ve turizm tesisleri gibi mekanları olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi için sektör temsilcileriyle hükümete, "Teröre karşı Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için kampanyalar düzenleyelim, dünya lezzet turizmindeki payımızı yükseltmek için el ele verelim." çağrısı yaptı.

"Hayatı durduralım" diyenlere, "Hayatı bereketlendirelim, dostluğu çoğaltalım" karşılığını veren Bingöl, "Reina'ya karşı gerçekleştirilen terör saldırısının, lokanta, restoran, otel, tatil köyleri, turizm tesisleri ve benzeri mekanları olumsuz etkileyeceğine dair yorumlar ve haberler yayınlanıyor. Evet, böyle bir tehlike var. Ancak biz bunun etkilerini azaltabiliriz, bize karşı oluşturulmaya çalışılan turizm merkezli krizi lehimize çevirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Teröre karşı birlikte duralım" çağrısında bulunan Bingöl, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için kampanyalar düzenlenmesi gerektiği görüşünü ifade etti.

Türk mutfağının, dünya lezzet turizmindeki payını yükseltmesi için sektörün paydaşları ve öncülerinin el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "TÜRES olarak Türk mutfağını ve lezzet mekanlarını dünyanın 200 ülkesine tanıtmak için iş birliğine ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. El ele verirsek, düşmanlarımızın değil bizim dediğimiz olur." değerlendirmesini yaptı.

Türk mutfağının dünyaya tanıtılması için hükümetle meslek odalarının öncülük yapmasının önemine işaret eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Hükümet, teröre karşı Türk mutfağının dünyaya tanıtılması için öncülük yapsın. Dışişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarımız bu amaçla ortak bir komisyon kurabilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası gibi kuruluşlar da sürece dahil olarak, öncü olsun. Terör bizi, hayatı, Türkiye'yi durdurmak istiyor. Kimse onların değirmenine su taşımasın. Aksine, hayatı bereketlendirelim, yaşamı çoğaltalım, dostluğu çoğaltalım."



