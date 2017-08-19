"#TeroreDurDe" çağrısı sosyal medyada gündeme oturdu

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyelerince, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesinin ardından PKK terörüne karşı sivil bir inisayitif oluşturmak amacıyla sosyal medyada açılan "#TeroreDurDe" hastagi Türkiye gündem sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan ve çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin öncülüğünde bir grubun, son dönemde terör örgütü "PKK Terör Örgütü'nün Sivillerin Çalışma, Siyaset Yapma ve Hayat Hakkına Müdahalesine Dur Demek İçin!" başlığıyla kaleme aldıkları ve "www.teroredurde.com" adresi üzerinden bugün imzaya açılan bildiriye ilgi her saat artıyor.

Yrd. Doç. Dr. Abayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bildiriyi yazmaya terör örgütü PKK'nın Şırnak-Van yolunda çalışan işçilere yönelik katliamı sırasında başladıklarını ancak sivil toplum kuruluşlarına gönderme aşamasında hemen her gün yeni terör eylemleri nedeniyle bildiriye yeni cümleler eklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün PKK'lı teröristlerce katledilmesinin ardından ise duygusal olarak çok yıkıldıklarını ve daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini belirten Abayhan, bu haftanın başında son şeklini verdikleri bildiriyi sendika başkanlarına gönderdiklerini aktardı.

PKK terör örgütünün son dönemde gitgide artan terör eylemlerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sivil toplum için önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Abayhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgede artık ekstra bir tehdit unsuru olan PKK, ayrı bir psikolojik baskı oluşturuyor. Bildiride, sadece terörü lanetlemek değil, terörün insanların pek çok hakkına engel olduğunu vurguladık. Çalışma, siyaset yapma ve hayat hakkına müdahale eden bu ihlal, bizim için kritikti."

- "Teröre karşı duran ve sivil inisiyatifi kullanan herkes hedef kitle"

Bazı meslek kuruluşları ve pek çok akademisyenin terörü lanetliyor olmalarına rağmen PKK terörüne karşı göz ardı edici tavırlarından duydukları rahatsızlığı da dile getiren Abayhan, bildiride teröre karşı durmak için siyasi, ekonomik ya da sosyal statünün bir öneminin olmadığını da vurgulamak istediklerini belirtti.

AB'nin gündeminde ve raporlarında PKK'nın katliamlarına yer verilmediğine de bildiride not düştüklerini ifade eden Abayhan, "Aslında bildirimiz, sadece' Teröre dur' demekle kalmıyor, insan hakları örgütlerinin, AB'nin ve uluslararası sendikal örgütlerin de PKK terörüne karşı ses çıkarmamasına dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Bildiriye farklı sivil toplum kuruluşlarından kişilerin ve akademisyenlerin imza attığını aktaran Abayhan, "İlk başta sendika başkanlarına ulaşmayı planlamıştık. Sonra akademisyenler de eklendi. Teröre karşı duran ve sivil inisiyatifi kullanan herkes hedef kitlemiz." dedi.

- "#TeroreDurDe" hastagi trend topic

Abayhan, bugün saat 10.00'da "#TeroreDurDe" hastagi ile açılan hesabın, saat 12.00'de Türkiye genelinde trend topic olduğunu bildirdi.

PKK terörünün herkesi "Artık yeter" noktasına getirdiğini vurgulayan Abayhan, "O yüzden hastag çok hızlı bir şekilde trend topic oldu. Hastag, çok fazla meslek ve kategoriden insanlardan büyük ilgi görüyor. Terör karşısında hangi meslekten hangi sosyal kategoriden ya da siyasi görüşten olursa olsun herkesin bireysel sorumluluk hissetmesi ve teröre dur diyebilmesi önemli." diye konuştu.

- "İyi ki varsınız..."

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan ve çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin öncülüğünde bir grup sivil toplum kuruluşu üyesinin, "PKK Terör Örgütü’nün Sivillerin Çalışma, Siyaset Yapma ve Hayat Hakkına Müdahalesine Dur Demek İçin!" başlığıyla yazdıkları ve "www.teroredurde.com" adresi üzerinden imzaya açtıkları bildiri, "İyi ki varsın Eren...İyi ki varsın Aybüke ve Necmettin öğretmen...İyi ki varsınız işçi Aliler Emekçi Ahmetler…" ifadeleri ile başlıyor.

Son günlerde PKK terör örgütünün sivillere karşı şiddeti artırdığının vurgulandığı bildiride, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Güvenlik görevlileri ve sivil kişilere saldırılarına devam eden PKK’nın özellikle son aylarda öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırıları hayat hakkı ve çalışma hakkının engellenmesidir. Çalışma hakkı, temel insan haklarından biri olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmektedir."

Herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğuna işaret edilen bildiride, gerek yasaların gerekse uluslararası sözleşmelerin çalışmanın temel bir hak olduğunu düzenlediği belirtilerek, terör örgütü PKK'nın, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırdığı vurgulandı.

- PKK'nın katliamlarına sessiz kalınması tarihe not düşüldü

PKK'nın katliamlarına dikkat çekilen bildiriye şöyle devam edildi:

"PKK terör örgütü daha önce kahvede çay içen polisleri, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katletti. Asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdı. Banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demiryolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri şehit etti. Son birkaç ay içinde ise yapımı süren Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK saldırı düzenledi, bir işçi katledildi, bir işçi ise yaralandı. Batman’da 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit edildi. AK Partili siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi şehit edildi. Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü saldırdı ve 4 çalışan katledildi.

Şanlıurfa Siverek’te öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane'ye giderken aracının önü PKK’lı teröristler tarafından kesilmiş ve genç öğretmen kaçırılmıştı. Maalesef kaçırılan genç öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'da PKK tarafından katledildi. Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan kaçırılarak katledildi. Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik şehit edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 işçi katledildi. Son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilen Kadıköy muhtarı Nurettin Altun katledildi."

Milletin hür teşebbüs, hayat, çalışma ve siyaset yapma hakkını engelleyen terörün bir an önce durmasının istendiği bildiride, öğretmenlere, siyasetçilere ve halka yönelik şiddetin tüm halkı hedef aldığı aktarıldı.

Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, çalışanların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi ve sivil siyaset yapılmasını istemeyen PKK terör örgütünün lanetlendiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Devletin terör örgütüne karşı her tür önleyici tedbir almasını, bu ölümcül yapılara hayat hakkı tanımamasını talep ediyoruz. Milletimiz, birçok emek ve meslek kuruluşları terör örgütünü lanetlemesine rağmen, demokrasi ve insan haklarını ağızlarından düşürmeyen bazı emek ve meslek örgütlerinin, bazı akademisyenlerin PKK'nın katliamlarına sessiz kalmasını tarihe not düşüyoruz. Uluslararası sendikal örgütlerin ve AB’nin gündemine ve raporlarına alınmayan bu katliamlara karşı, uluslararası sendikal örgütleri, insan hakları örgütlerini ve AB’yi duyarlı davranmaya davet ediyoruz."