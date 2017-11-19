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Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında soruşturma

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "aranan teröristler listesi"nde kırmızı kategoride yer alan, sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı terörist Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesi ve taziyesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı

Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında soruşturma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "aranan teröristler listesi"nde kırmızı kategoride yer alan, sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı terörist Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesi ve taziyesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde ölü ele geçirilen, "aranan teröristler listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Eroğlu'nun dün Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan HDP Milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk ve diğer katılımcılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bugün de merkez Bağlar ilçesine bağlı Demirli köyündeki bir eve terörist Eroğlu için taziye ziyaretleri yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen Milletvekilleri Uca, Yiğitalp, Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik ile diğer katılanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmaların tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edeceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı da "Delal Amed" kod adlı terörist Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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"Delal Amed" Kod Adlı Hülya EroğluDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturma
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