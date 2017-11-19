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Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

- İçişleri Bakanlığınca terörden arananların kırmızı listesinde yer alan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 2 Kasım'da yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 31 teröristten birisinin, kırmızı listede yer alan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu olduğu tespit edilmişti.

PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğu bildirilmişti.

Bazı basın yayın organlarında HDP'li vekillerin, Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katıldıkları yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Eroğluİçişleri BakanlığıPKK-KCK Bölücü Terör örgütü
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