Teröristler için meyve sebze yetiştirdiği iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Hanifi D. hakkında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, 21 Ağustos 2016'da Bingöl'de düzenlenen operasyonda bir araçta örgüte kuryelik yapan Y.T'nin yakalandığı, yapılan aramada teröristlere ait dokümanda şüpheli Hanifi D'nin isminin ve telefonunun yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bazı tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede bu kapsamda tanık B.D'nin, şüpheli Hanifi D'nin Lice ilçesindeki evinde terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları ile toplantı yaptığı, şüphelinin teröristlerin verdiği talimatları eksiksiz yerine getirdiğini öne sürdüğüne yer verildi.

B.D. ifadesinde şüphelinin evini kırsal alanda faaliyet gösteren teröristlerle buluşma yeri olarak kullandığını ileri sürdü.

İddianamede tanık H.A'nın şüphelinin teröristlere, araç temin etme, yiyecek getirme, not getirip götürme, güvenlik güçlerine karşı keşif çalışmaları yapma gibi birçok örgütsel faaliyeti bulunduğunu iddia ettiği belirtildi.

Tanık E.D. de Hanifi D'nin Lice ilçesinde kırsal alanda bulunan teröristlerin genel ihtiyaçlarını karşılayarak, aracıyla teröristleri başka alanlara ulaşımlarını sağladığını öne sürdü.

Şüphelinin üzerinde tabanca ve mühimmat taşıdığını ileri süren E.D, şunları kaydetti:

"Hanifi D, terör örgütü PKK içerisinde silahlı milis olarak faaliyet göstermektedir. O bölgede faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla iş birliği içindedir. Bunun evine ilk gittiğimde örgütün karargahı olduğunu düşünmüştüm. Bunun sebebi ise eve gittiğimde içeride yaklaşık 10-15 örgüt mensubu bulunmaktaydı."

- "PKK'lı teröristler için meyve ağaçları ve sebze eker"

İddianamede gizli tanık Ortaköy, şüphelinin Lice ilçesi Yalımlı köyü kırsalında bir arazinin olduğunu, bu araziyi PKK'lı teröristlerin kullanımına tahsis ettiği iddiasında bulunarak, "Bahçeye PKK'lı teröristlerin faydalanmaları için meyve ağaçları ve sebze eker. Ayrıca teröristlerin barınmaları için amacıyla kulübeler yapmıştır. Tabanca taşır, sık sık bahçeye giderek örgüt mensupları ile görüşür." ifadesini kullandı.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Terör örgütü PKK'lı teröristlere ait not defterinde şüphelinin kullandığı telefon numarasının yazılı olduğu belirlenmiştir. Başka bir örgütsel dokümanda da şüphelinin ismi geçmektedir. PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne yönelik teşhis ve beyanlar yer almıştır. Şüphelinin PKK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde örgütün ideolojisi ve amacı doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede tutuklu sanık Hanifi D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.