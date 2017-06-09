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Teröristler öğretmeni öldürdükten sonra karakola saldırdı

- Batman'ın Kozluk ilçesinde bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile jandarma karakoluna düzenlenen bombalı eylemin aynı PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği belirlendi - Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

Teröristler öğretmeni öldürdükten sonra karakola saldırdı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı eylem ile jandarma karakoluna yönelik saldırının aynı PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk'ta saat 11.30 sıralarında 2 terör örgütü mensubu gasbettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanının içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, olay yerindeki bir başka araçta bulunan öğretmen hayatını kaybetti, bir kişi hafif yaralandı.

Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışıldı. "Dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirdi. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.


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BatmanBatman ValiliğiTerör Saldırısı
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