BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, teröristlerin ve insan kaçakçılarının, çatışma ortamlarındaki kargaşadan menfaat sağladığını belirtti.



Guterres, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, terörist grupların ve insan kaçakçılarının, savaş suçları ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek şekilde, masum sivilleri istismar ettiğini söyledi.

Çatışma ortamlarının insan kaçakçılığını körüklediğine dikkati çeken Guterres, "Teröristler ve insan kaçakçıları, çatışma ortamlarından menfaat sağlıyor, masum siviller üzerinden para kazanıyor." dedi.

DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab ve Tanrı'nın Direniş Ordusu gibi terörist grupların vahşiliğinin "sınır tanımadığını" dile getiren Guterres, cinsel istismar, zorla çalıştırma, kölelik ve organların rızasız alınmasının, söz konusu örgütlerin "ticaretinin araçları" olduğunu kaydetti.

Guterres, köleliğin ve insan kaçakçılığının 21. yüzyılda yeri olmadığını vurgulayarak, mülteci koruma rejimlerinin bütünlüğünü sağlamak ve gelişmiş dünyada yeniden yerleştirilmiş mülteci sayısını artırmak adına düzenli göç için daha fazla fırsat oluşturmak gerektiğine dikkati çekti.

Genel Sekreter'in konuşmasının ardından, Konsey üyeleri, insan kaçakçılığı örneklerini "en güçlü ifadelerle" kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti.

Guterres, Libya'da Afrikalı göçmenlerin köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin yayınlanan videoların "dehşet verici" olduğunu söylemiş ve Libyalı yetkililere, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatması çağrısı yapmıştı.

Suçluların derhal bulunarak adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Köleliğin dünyamızda yeri yok ve bu korkunç insan hakları iddiaları insanlığa karşı suç teşkil ediyor." demişti.



- Guterres'den Zimbabve halkına sükunet çağrısı

Diğer yandan BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasının ardından Zimbabve halkına, "itidal ve sükuneti koruma" çağrısı yaptığını söyledi.

Haq, "Genel Sekreter ve selefleri, tüm liderlerden halklarını dinlemelerini beklediğimizi belirtti. Bu, her yönetim biçiminin temel taşıdır ve her kıtada, her ülkede izlenmesi gerekir." diye konuştu.

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe, askeri müdahaleden bir hafta sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.