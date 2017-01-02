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'Teröristlere dair duyum ve bilgileri yetkililere iletmek vatandaşlık ödevidir'

Adalet Bakanı Bozdağ, terör, terör örgütü ve teröristlere dair görgü, duyum ve bilgileri yetkililere iletmenin, ahlaksızlık veya suç değil, vatandaşlık ödevi olduğunu belirtti.

'Teröristlere dair duyum ve bilgileri yetkililere iletmek vatandaşlık ödevidir'

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; hükümetin, güvenlik güçlerinin, istihbarat birimlerinin, yetkili ve görevli diğer kamu görevlilerinin terörle mücadele etmelerinin vazifeleri olduğunu belirtti.

Terörle mücadelede görevli herkesin bugüne dek vazifesini, şehitliği, gaziliği göze alarak yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ahlaksızlık veya suç değil vatandaşlık ödevidir"
"Bizler, terör, terör örgütü ve teröristlere dair gördüğümüz, duyduğumuz her bilgiyi, yetkililere ileterek terörle mücadeleye destek olmalıyız. Terör, terör örgütü ve teröristlere dair görgü, duyum ve bilgimizi yetkililere iletmek, ahlaksızlık veya suç değil, vatandaşlık ödevidir. Eğer gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz şeyleri yetkililere iletmezsek, terör saldırılarında şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz."

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