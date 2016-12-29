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Teröristlerin bıraktığı patlayıcıyı kurcalayan çocuk öldü

MARDİN(AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sokağa bıraktığı el yapımı patlayıcıyı hurda diye kurcalayan çocuk, patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde hurda...

Teröristlerin bıraktığı patlayıcıyı kurcalayan çocuk öldü

MARDİN(AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sokağa bıraktığı el yapımı patlayıcıyı hurda diye kurcalayan çocuk, patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde hurda toplayan 12 yaşındaki Ferhat Musa Acar, bir binanın kenarına bırakılan poşet içinde el yapımı patlayıcı buldu.

Patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Dargeçit Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu arada güvenlik kaynaklarının, söz konusu patlayıcının terör saldırısında kullanılmak üzere terör örgütü mensuplarınca sokağa bırakıldığı değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

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DargeçitEl Yapımı PatlayıcıMardin
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