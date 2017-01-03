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Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

- Mardin'nin Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede PKK'lı teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar ortaya çıktı

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede PKK'lı teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi.

İlçede terör örgütü mensuplarınca açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların imhası için geçen yıl 14 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

Teröristler tarafından tahrip edilen evlerin yıkımından sonra yasağın sürdüğü Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde güvenlik tellerinin geriye alınmasıyla, Acar Sokağı'ndaki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile Saray Sokağı'ndaki Şeyh Bahattin Camisi'nde PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen tahribat görüldü.

Çevresinde teröristlerce oluşturulan çukur ve barikatlar ile el yapımı patlayıcılar nedeniyle cami ile okulların içinde ve dış kısmında büyük hasar olduğu tespit edildi. Aynı mevkideki birçok ev ve iş yerinde hasar olduğu gözlendi.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Yenişehir, Fırat, Dicle, Zeynelabidin ve Kışla mahallelerinin bir bölümünde teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıların imhası için çalışmalar devam ediyor.

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