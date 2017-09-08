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Teröristlerin düdüklü tencereye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

- Siirt'in Baykan ilçesinde bir teröristin yer göstermesi sonucu dere yatağında toprağa gömülü ele geçirilen 14 kalıp C-3 türü patlayıcı infilak ettirildi

Teröristlerin düdüklü tencereye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir teröristin yer göstermesi sonucu dere yatağında toprağa gömülü ele geçirilen 14 kalıp C-3 türü olduğu değerlendirilen patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu, Gümüşkaş köyü Kermenkdere mevkisinde arazi taraması yapıldı.

Aramada, dere yatağında toprağa gömülü vaziyette düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 türü olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 50 metrelik kablo ele geçirildi.

Patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Imha EdildiPatlayıcı MaddelerSiirt
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