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Teröristlerin helikopterlere saldırı düzeneği imha edildi

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü civarında, iniş yapan helikopterlere saldırıda kullanmak için teröristlerce oluşturulan çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği infilak ettirildi

Teröristlerin helikopterlere saldırı düzeneği imha edildi

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü civarında, iniş yapan helikopterlere saldırıda kullanmak amacıyla teröristler tarafından hazırlanan çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, vatandaşların ihbar etmesi üzerine Kamışlı köyü bölgesinde arazi araması yapıldı.

Arama sonrasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca iniş yapan helikopterlere zarar vermek amacıyla oluşturulan çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Düzenek, bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından düzeneğin fotoğrafları ile infilak ettirilişi sırasında çekilen görüntüler basınla paylaşıldı.



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Bölücü Terör örgütüEl Yapımı Patlayıcı DüzeneğiHakkari YüksekovaTerörist
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