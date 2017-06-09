Teröristlerin öğretmeni öldürdükten sonra karakola saldırması

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Batman Şubesi Başkanı Mehmet Ergin, Kozluk ilçesindeki PKK'lı teröristlerin saldırılarına tepki gösterdi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kozluk ilçesindeki terör saldırılarını lanetleyerek, birlik ve beraberlik olduğu sürece hiçbir terör örgütünün amacına ulaşamayacağını söyledi.

"Terörün lanetli yüzünü Kozluk ilçemizde bir kez daha gördük. Bu saldırıları şiddetle lanetliyoruz, amaçları kaos yaratmak, huzur ortamını bozmaktır." diyen Uçar, bu huzur ortamının tesisinin de bölge ve ülke genelinde birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti.

Memur Sen Batman Şube Başkanı Ergin de hayatını kaybeden öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) Eğitim Bir Sen üyesi olduğunu ve sözleşmeli olarak öğretmenlik yaptığını söyledi.

Yalçın'ın geçen yıl eylül ayında yapılan atamada müzik öğretmeni olarak Kozluk ilçesine atandığını belirten Ergin, öğretmenin karne dağıttıktan sonra evine gideceği sırada teröristlerin kurşunlarına hedef olduğunu kaydetti.



Ergin, şöyle devam etti:



"Bugün Kozluk ilçemizde terör bir kez daha kirli yüzünü ortaya koymuştur. Sabah öğrencilerine karne dağıttıktan sonra vedalaşarak evine dönen öğretmenimiz, terörün kurşunlarına kurban gitmiştir. Terörün insanlık dışı olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitim camiası olarak özellikle de Eğitim Bir Sen ailesi olarak terörün kirliliğini her zaman söylüyor ve şiddetle kınıyoruz. Terörü besleyen odaklar belli, teröre yandaş olan zihniyetler belli. Ramazan ayında, huzurun, barışın, kardeşliğin bol olduğu bir günde bu terör saldırısı camiamızı üzmüştür."

