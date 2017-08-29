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Teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden siviller

- Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 sivilin cenazesi düzenlen törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden siviller

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Gürses (56) ve Mustafa Yılmaz (55) için tören düzenlendi.

Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Törenin ardından Gürses ve Yılmaz’ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Adana’ya gönderildi.

Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ile öteki ilgililer katıldı.


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