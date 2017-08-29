Teröristlerin saldırısında sivillerin hayatını kaybetmesi

ADANA (AA) - Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Gürses'in (56) Adana'da yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Gürses'in merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber iş arkadaşları tarafından telefonla aranarak verildi.

Haberin ardından evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Saldırıda hayatını kaybeden Gürses'in yakınları birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

Haberi alan mahalle sakinleri taziye çadırına gelerek aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Gürses'in kayınpederi Hilal Çapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının şefi tarafından telefonla arandıklarını ve acı haberin kendilerine iletildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden damadının emekli olduğunu belirten Çapar, ancak zırhlı araç taşıyan bir firmada çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Mehmet Gürses evli ve 4 çocuk babasıydı.

Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetmişti.