"Teröristlerin ülkelerine dönmesi Orta Asya'nın radikalleşme riskini artıracak"

ASTANA (AA) – Kazakistan Uluslararası İlişkiler Konseyi (KASMO) Başkanı Erlan Karin, "Ortadoğu’daki Orta Asya kökenli teröristlerin ülkelerine dönme sürecinin bölgenin radikalleşme riskini artıracağını" söyledi.

Karin, Kazmedia binasında Orta Asya’da 2018 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ortadoğu’daki çatışma ile Afganistan’daki istikrarsızlık ve radikalizmi doğuran sebeplerin Orta Asya ülkeleri için yeni tehditler oluşturacağını savunan Karin, "Ortadoğu’daki Orta Asya kökenli teröristlerin ülkelerine dönme süreci bölgenin radikalleşme riskini artıracak." ifadelerini kullandı.

Soufan Group adlı araştırma kuruluşunun verilerini basınla paylaşan Karin, "Suriye ve Irak’taki Orta Asya kökenli teröristlerin sayısı yaklaşık 5 bin kişiyken, bunların 500’ü ülkelerine geri döndü. Suriye ve Irak’taki durumun değişmesine göre bu eğilim güçlenecektir.” dedi.

- "Orta Asya'da ekonomik büyüme devam edecek"

Karin ayrıca, bu yıl Orta Asya ülkelerinde ekonomik büyümenin devam edeceğine işaret ederek, “Ortalama ekonomik büyüme oranı Kazakistan’da yüzde 2-3, Kırgızistan’da yüzde 3-3,5, Tacikistan’da yüzde 5-6, Özbekistan ve Türkmenistan’da yüzde 6 düzeyinde beklenmektedir.” diye konuştu.

Bu yıl Türkmenistan’da yapılacak parlamento seçimlerinin bölgede büyük etki yaratmayacağını ileri süren Karin, Kırgızistan'da ise erken parlamento seçimlerine gitme olasılığı bulunduğunu ifade etti.

Karin, Afganistan'daki genel istikrarsızlığın 2018 yılında da devam edeceğini, askeri ve siyasi gerginlik nedeniyle bu yıla ertelenen parlamento ve yerel seçimlerin de mevcut durumu değiştirmeyeceğini savundu.

Orta Asya ülkelerinin dijitalleşmeye yönelmesinin bölgenin gelişmesindeki önemli eğilimlerden olacağının altını çizen Karin, “2018 yılı bölge ülkelerinin ekonomisinin rekabet gücünün ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için tasarlanan büyük dijitalleşme projelerinin başlangıcı olacaktır.” şeklinde konuştu.

- "Çin, bölgedeki etkisini artırmaya devam edecek"

Öte yandan Karin, Çin’in ev sahipliğinde yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin 2018 yılının önemli etkinliklerinden olacağını, yeni üyelerden Hindistan ve Pakistan'ın da bu zirveye ilk kez katılacaklarını belirtti.

Çin’in dünya nüfusunun yüzde 40’ına sahip ŞİÖ platformunu yeni küresel girişimlerinin tanıtımı için kullanacağını ileri süren Karin, şöyle konuştu:

“Çin ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesinin beşinci yılını kutlayacak. Bu Çin'in ekonomik ve diğer projelerinin uygulanmasına yeni ivme kazandıracak. Böylece Pekin, ikili ve çoklu iş birliği geliştirerek bölgedeki etkisini artırmaya devam edecek”.

Orta Asya’daki su kaynakları yönetiminin 2018’de yeni ivme kazanacağını da aktaran Karin, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili belgenin imzalanması beklenen Hazar'a kıyıdaş ülkeler zirvesinin bu yılın diğer önemli etkinliklerinden biri olacağını söyledi.

Karin, bu yıl başlatılması tahmin edilen Tacikistan’ın Rogun Hidroelektrik Santrali projesinin de önem arz ettiğini vurguladı.





