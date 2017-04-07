"Teröristlerle yan yana duranlara aman vermeyeceğiz"

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bu millet Hınıslısıyla, Erzurumlusuyla FETÖ terörüne, PKK terörüne fırsat vermeyecektir. Bizim kardeşlerimize karşı canımız fedadır. Ama kim ki bu teröristlerle yan yana durursa onlara da aman vermeyeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın." dedi.

Bakan Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Hınıs'ta ilçe meydanında halka seslendi.

Hınıslıların her geldiklerinde kendilerini bağırlarına bastığını, 16 Nisan'da da Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağını ifade eden Akdağ, "Biz sizlere güveniyoruz. Sizlere zulmedenlerin, sizleri kendi kafalarına göre hesaba katmayanların dersini hep birlikte 16 Nisan'da Hınıslıların vereceğini biliyoruz. 16 Nisan seçimlerden bir seçim değil. 16 Nisan'da geleceğimizi oylayacağız. 16 Nisan'da FETÖ teröristlerine de PKK teröristlerine de onların arkasında duran Almanya'ya da Hollanda'ya da İsviçre'ye de Hınıs'tan bir ders vereceğiz." diye konuştu.

Akdağ, Hınıs'ta bugün yağan yağmuru 16 Nisan'ın bereketi olarak yorumlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor." sözlerini vatandaşlarla birlikte söyledi.

Hınıs'tan tüm Türkiye'ye ve dünyaya seslendiğini belirten Akdağ, "Bütün dünya ülkelerine de sesleniyorum. Bu millet Hınıslısıyla, Erzurumlusuyla FETÖ terörüne, PKK terörüne fırsat vermeyecektir. Bizim kardeşlerimize karşı canımız fedadır. Ama kim ki bu teröristlerle yan yana durursa onlara da aman vermeyeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, Hınıs'ta kaymakamlık, belediye ve adliye binaları ihtiyaçlarını ilettiğini anlatarak, bu binaların en kısa sürede yapılacağını vurguladı.

Yağmura rağmen konuşmasını sürdüren Akdağ'ın sözleri zaman zaman katılımcıların tezahüratlarıyla kesildi.



