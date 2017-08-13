"Terörle anılan birçok ilçe gündemden düştü"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kentte güvenlik konusunda çok ciddi mesafeler aldıklarını, planlı ve kararlı çalışmaları sonucunda terörle anılan birçok ilçenin gündemden düştüğünü söyledi.

Çalışkan, İstanbul'daki bekçilerin göreve başlaması nedeniyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının takip ettiği törende, İstanbul'daki güvenlik konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevde ikinci yılını doldurduğunu ve İstanbul'da güvenlik konusunda ciddi mesafeler katettiklerini dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Terörle anılan birçok ilçe artık gündemden düştü. Gazi Mahallesi, Okmeydanı, Kanarya gibi birtakım yerler, TV'lerde devamlı terörle anılırken, artık terörle anılmıyor. Bu, bizim çok planlı ve kararlı çalışmamız neticesinde oluştu. Ama bunu devam ettireceğiz ve daha ileri götüreceğiz. Vatandaşın ihtiyacı olduğunda, anında yanında olabildiğimiz sürece görevimizi tam olarak yapmış olacağız. Polisin sokak hakimiyetini, gün geçtikçe en üst seviyeye çıkartıyoruz. Vatandaşın sorunu olduğunda, 'imdat' dediğinde biz, anında ona ulaşabilmeliyiz. Bunun çabasını sarf ediyoruz."

- "Hazırladığımız projeler diğer illerde de uygulanıyor"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polisin sokak hakimiyetini, gün geçtikçe en üst seviyeye çıkarttıklarını belirterek, terör, narkotik, organize suçlarla ve toplumsal olaylarla mücadele gibi konularda ciddi mesafeler alındığını söyledi.

Polis kadrosunu çok yorduklarını ancak buna değdiğini ifade eden Çalışkan, gelinen noktanın kendileri açısından sevindirici olduğunu dile getirdi. Ancak durmayacaklarını, daha iyi ve güzel şeyler yapacaklarını belirten Çalışkan, şunları anlattı:

"Burada yapılan projeler, çalışmalar polis teşkilatına örnek oluyor. Bizim burada hazırladığımız birçok proje, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından diğer illerde de uygulanıyor. Aynı şekilde, 'Gece Kartalları' ile ilgili birçok projemiz var. Bunları uygulayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğümüze tavsiyelerde bulunacağız."

Çalışkan, polis teşkilatının güvenilir kurumlar arasında birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, bu güvenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.