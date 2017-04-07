"Terörle iltisaklı ve irtibatlı olanlarla çalışmayız"

VAN (AA) - CEMAL AŞAN/YUSUF SOYALP - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Van'ın İpekyolu Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cemil Öztürk, terörle irtibatı, iltisakı olan, yardım ve yataklık yapan kişilerle çalışmayacaklarını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından sorunları tespit ederek İpekyolu'nun örnek bir ilçe olması için tüm birimlerle seferber olduklarını söyledi.

İlk günden bu yana, "İlçeyi nasıl kalkındırabiliriz, sorunları nasıl çözebiliriz?" derdiyle sokaklarda, caddelerde, okullarda, köylerde inceleme yaptıklarını anlatan Öztürk, 3 ayda önemli bir aşamaya geldiklerini, artık çözümlerin ortaya konulduğu, projelerin konuşulmaya başlandığı süreci başlattıklarını kaydetti.

- "Sorun ve istekler 'İpek Masa'ya iletiliyor"

Öztürk, ilçede yediden yetmişe herkesin istediği zaman belediyeye ulaşabilmesini sağlamak amacıyla tüm iletişim kanallarını etkin kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Vatandaşların sorun ve isteklerini belediye bünyesinde kurdukları "İpek Masa"ya iletebileceklerini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Halk günlerini başlattık. Cuma günleri vatandaşlarımızla birebir görüşerek talep ve sorunlarını dinliyoruz. Sahada muhatabımız olan okul müdürleri, muhtarlar ve cami imamlarının yer aldığı 3 ayrı WhatsApp grubu oluşturduk. Benim de içinde yer aldığım bu gruplardan muhtarlarımız, okul müdürlerimiz ve cami imamlarımız çevrelerindeki sorunları resmi prosedüre takılmadan bize iletebiliyor. Birimlerimiz de sorunlarla zaman kaybetmeden ilgileniyor. Bunun çok olumlu geri dönüşleri oldu bize. İnsanlar sorunlarının takip edildiğini ve çözümü için çaba gösterildiğini görünce mutlu oluyor."

Öztürk, sosyal ve kültürel projeleri önemsediklerini, kırsalda hiç tiyatro görmemiş çocukları merkeze getirerek tiyatroyla tanıştırdıklarını, yaz döneminde de bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

- "Hayat boyu insanımızın yanındayız"

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Öztürk, "Hayat Boyu Yanınızdayız" projesi ile insanların mutlu günlerinde de acılarında da sevinçlerinde de yanlarında olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Öztürk, çocuğu olan aileleri, yeni evlenen çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak olduklarını, taziyelere katılıp acılarını paylaştıklarını belirterek, "İpekyolu Belediyesi olarak doğumda, evlilikte, ölümde, sağlıkta, huzurda, acıda, kederde insanların yanında olacağız. Bir belediyeden de beklenen budur. Bu anlayışı buraya getireceğiz." dedi.

Alt yapı çalışmalarıyla ilgili projelerin inşaat sezonuyla hızlanacağını anlatan Öztürk, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile Esenyurt Belediyesinin desteği ve kendi öz kaynaklarıyla 2016'da yapılan hizmetlerin iki katı hizmeti ilçeye kazandıracaklarını vurguladı.

- Kardeş belediyelerden büyük destek

Öztürk, Bostaniçi ve Karşıyaka mahallelerinin ortasındaki 15 bin metrekarelik alana yaşam merkezi inşa edeceklerini bildirdi.

Kardeş belediye olan Esenyurt Belediyesi'nin 10 milyon liralık projeyi anahtar teslimi yapacağını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu proje gerçekleşirse 100 bin kişi bundan yararlanacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ilçemize bir kültür merkezi kazandıracağız. Van evleriyle ilgili de bir projemiz var. Tüm etkinliklerin yapıldığı bir alan oluşturacağız. Bu alanda 4 Van evi düşünüyoruz. Yaşayan bir müze olacak. Hazırladığımız projelerle ilgili kaynak sorunu yaşamadık. Belediyeyi devralırken 5 milyon liraya yakın borcumuz vardı. Bu borcun tamamı yapılandırıldı şu anda taksitler halinde ödüyoruz. Halihazırda bir borcumuz kalmadı."

- "İşten çıkarma olmadı"

Göreve başladığında belediyede 600 personelin görev yaptığını ve bunlardan 590'ının halen görevinde olduğunu vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Açığa alınanlar var. Bunların içerisinde memur, sözleşmeli ve işçi olanlar var. Bunlar da emniyetimizin terörle iltisakı olduğunu tespit ettiği kişiler. Bunlarla alakalı soruşturma devam ediyor. İşten çıkarılma yok, soruşturmalar devam ediyor. Farklı durumları yoksa görevlerine devam edecekler. Burası hukuk devleti, bizim de çizgimiz hukuk. Farklı bir uygulama içerisine giremeyiz. Biz ilk göreve başladığımızda söyledik, belediyedeki tüm arkadaşlarımız biliyor. Terörle irtibatı, iltisakı olan, yardım ve yataklık yapan ve çalışmaya niyeti olmayan, 'Ben çalışmadan maaş almak istiyorum.' diyen varsa biz bu kişilerle çalışmayacağız. Eğer terörle bir irtibatı ve iltisakı yoksa ve 'Burası benim ekmeğimi kazandığım yer, ben burada çalışmak istiyorum.' diyorsa biz bunlarla çalışmaya devam ediyoruz."