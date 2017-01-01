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'Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir'

Genelkurmay Başkanlığından, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

'Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir'

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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