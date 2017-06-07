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Terörle mücadeleye yerli takviye

- Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli üretim sistemlerle güçleniyor - Operasyonlara katkı sağlamak için üç ANKA bölgeye sevk edildi, altı Bayraktar İHA da bölgeye gitmek için hazır duruma getirildi - Testleri tamamlanan silahlı Hürkuş'un haziran sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor - Milli Savunma Bakanı Işık: - "Ordumuzun terörle mücadele operasyonlarını yeni yerli ve milli silahlarımızla destekliyoruz"

Terörle mücadeleye yerli takviye

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli üretim sistemleriyle güçleniyor. Operasyonlara katkı sağlamak için üç ANKA bölgeye sevk edilirken altı Bayraktar İHA da bölgeye gitmek için hazır duruma getirildi. Testleri tamamlanan silahlı Hürkuş'un da haziran sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, milli imkanlarla üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine katkı sağlıyor.

Keşif, gözetleme, tespit ve istihbarat faaliyetlerini gerçek zamanlı yerine getiren ANKA, yeni kabiliyetlerle donatılmasının ardından teröristle mücadele operasyonlarına katkı sağlamak üzere Güneydoğu'ya gönderildi. Biri silahlı üç ANKA bölgeye sevk edilirken altı Bayraktar İHA da bölgeye gitmek için hazır duruma getirildi.

Testleri tamamlanan silahlı Hürkuş'un da haziran sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

- "Silahlı Hürkuş teröristin korkulu rüyası olacak"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılık ve başarıyla devam ettiğini belirtti.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize 3 yeni ANKA daha ilave ettik. Ordumuzun terörle mücadele operasyonlarını yeni yerli ve milli silahlarımızla destekliyoruz." diyen Bakan Işık, silahlı ANKA'nın terör bölgelerinde göreve başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Işık, "Altı Bayraktar İHA bölgeye yola çıkmak üzere. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Türk mühendislerin ürünü Hürkuş'u da silahlandırmıştık. Testleri başarıyla tamamlandı. Haziran ayı sonunda da silahlı Hürkuş teröristin korkulu rüyası olacak. Savunma sanayimizde yaptığımız yerli ve milli çalışmalarla büyük bir özveriyle görev yapan askerlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İnsansız hava aracı sistemleri

ANKA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildi.

Tümüyle kompozit yapıda tasarlanan hava aracı, mono blok gövde, sökülebilir kanat ve V-kuyruk ile katlanabilir iniş takımı, yedeklemeli kontrol yüzeyleri, ekipman bölmeleri, servis kapakları gibi bileşenlerden oluşuyor. Yapıda kompozit ya da gereken yerlerde metal bileşenler, omurga, çerçeve, sehpalar yer alıyor.
Bunların yanı sıra sistemde uçuş kontrol bilgisayarına bağlı çeşitli uçuş algılayıcıları, hareketlendiriciler, haberleşme ve tanıtma sistemleri, görev kontrol, kayıt ve izleme sistemleri, ara yüz üniteleri, kontrol üniteleri gibi aviyonik birimler de bulunuyor.

Orta irtifa ve uzun menzil sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen Bayraktar da özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamalarıyla dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme araçları arasında yer alıyor.


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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık"HÜRKUŞ"ANKABayraktar İHATerörle Mücadele
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