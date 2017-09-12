"Terörle mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz"

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, terörle mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Dağlarımızda, şehirlerimizde, mahallelerimizde tek bir terörist unsuru kalmayana kadar ve terörün etkisi bütünüyle ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bunu sonlandıracağız" dedi.

Zorluoğlu, Erciş ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi'nce yapılan Van Yolu Caddesi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kampüsü açılışı ile Semt Pazarı ile Deprem Şehitleri Parkı temel atma törenlerine katıldı.

Zorluoğlu ayrıca Aile Sağlığı ve Destek merkezleri ile sahil kordonu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açılış törenleri sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Zorluoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

- "Büyük kalkınma hamlesine destek vereceğiz"

Zorluoğlu, ilçenin gelişimine katkı sunmak için bir yılda güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

Belediyenin başarılı çalışmalar yaptığı anlatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok vahim bir haldeyken belediyemizin yaptığı başarılı çalışmayla bölgeye örnek olacak hale geldi. Bu anlamda bizde belediyemizin başlattığı büyük kalkınma hamlesine hem büyükşehir belediyesi olarak hem de valilik olarak her türlü desteği vereceğiz."

Erciş'in kentsel dönüşüm, su, kanalizasyon, yol ve asfalt anlamında eksiklikleri olduğunu belirten Zorluoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalar tamamlanınca bu sorunları büyük ölçüde azaltmış olacağız ve Ercişlilere daha yaşanabilir bir kent sunacağız. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Erciş, Van ve tüm ilçeler için kalkınma yılı olacak. Yaptığımız çalışmalarla milletin kaynaklarını doğru yerlerde kullanması halinde neler yapılabileceğini herkese göstermiş olacağız."

- "Terörü ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz"



Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, huzur ve güven ortamının sağlanmasının hizmetlerin etkin ve çabuk gelmesinde etkili olduğunun altını çizdi.

Kent için en önemli şeyin huzur, birlik ve beraberliği, kardeşlik olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Burada yaşadığımız bazı olumsuz hadiselerin bir daha yaşanmasını arzu etmiyoruz. O bakımdan biz devlet olarak emniyet ve jandarma birimleriyle gereken önlemleri alıyoruz." diye konuştu.

Özellikle terörle mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleyi ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bunda devletimizin ve hükümetimizin kararlılığı tamdır. Bu anlamda dağlarımızda, şehirlerimizde, mahallelerimizde tek bir terörist unsur kalmayana kadar ve terörün etkisi bütünüyle ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bunu sonlandıracağız. Köylerimizde kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız üzerinde terör baskısı büyük oranda ortadan kalktı ama inşallah tamamen ortadan kaldıracağız."

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar de ilçenin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.







