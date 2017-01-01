'Terörle ortak mücadelede samimi çabalar yoğunlaştırılmalı'

ANKARA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, UNESCO Genel Direktörü Bokova ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak üzüntülerini dile getirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye ve destek mesajı gönderen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Teröre karşı ortak mücadelede samimi çabalar yoğunlaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

